Pour sa première sous le maillot clermontois, Benjamin Urdapilleta a régalé le Stade Marcel-Michelin. Avec treize points marqués et une animation parfaite, l’Argentin a reçu une première ovation de la Yellow Army.

"Oh le boss ! Ils t’attendent !", plaisantait Joris Jurand avant le passage de Benjamin Urdapilleta en conférence de presse. Déjà surnommé de la sorte par Christophe Urios, l’ouvreur argentin a rendu une copie proche de la perfection, pour sa première en jaune et bleu. "Le match est à son rythme en fait. Il est le régulateur de notre jeu. C’est un grand joueur, il n’a plus rien à prouver, il fait partie des meilleurs. C’est lui le patron", précisait l’ailier clermontois à propos de son coéquipier. Pourtant, la rencontre d’Urdapilleta a débuté par un baptême d’un ancien de la maison. "Urda" a été mis dans le bain d’entrée en prenant Apisai Naqalevu lancé plein champ. "Je m’y attendais ! J’ai 37 ans, je suis petit et pas costaud, le mec en face va forcément venir me chercher ! Mais je suis prêt. Qu’il vienne, je suis là", souriait le maestro clermontois. Solide pour résister au Fidjien, l’Argentin s’est ensuite chargé d’animer son attaque en restant loin de la ligne d’avantage. Sa première pénaltouche aurait pu offrir un bon lancement de jeu dans les vingt-deux mètres (4e minute), mais les Jaunards n’ont pas percé la défense catalane.

Après une légère domination clermontoise dans le premier quart d’heure, Benjamin Urdapilleta a marqué ses premiers points en jaune et bleu à la 21e minute. Après une première interception gagnante de Pierre Fouyssac à la demi-heure de jeu, l’ouvreur argentin a failli profiter d’un nouveau contre de l’ancien Toulousain. Quatre minutes après le premier essai clermontois, Urdapilleta croyait donner un ballon d’essai à Joris Jurand dans son couloir. Mais l’ailier jaune et bleu fut finalement trop court pour concrétiser la domination auvergnate. Une dernière pénaltouche manquée a grisé une première période sobre et maîtrisée de l’ancien Castrais. "Ce coup de pied était totalement raté ! Mais je suis humain je sais que je n’ai pas tout réussi."

À l’origine de deux essais

Mais le pied gauche de l’Argentin est toujours aussi soyeux. Dès l’entame de la seconde période, Urdapilleta a donné un petit coup de pied par-dessus dans le dos des Catalans. Pris à la gorge, les Perpignanais ont concédé la pénalité amenant le deuxième essai de la partie, par Joris Jurand. À la 55e minute, "Urda" remettait le couvert pour envoyer Pierre Fouyssac sur orbite. Dans les cinq mètres catalans, Boris Goutard se mettait à la faute. Nouvelle pénaltouche, et nouvel essai, par l’intermédiaire de Lucas Dessaigne.

Parfait dans la gestion du jeu, le demi d’ouverture a quitté ses partenaires à la 62e minute avant de revenir en fin de match. Avec un 100 % face aux perches et treize points marqués pour ses débuts, "Urda" a connu sa première ovation du Michelin. Pour Christophe Urios, le pari d’avoir fait venir son ancien poulain semble déjà réussi. "Il fait partie de la race des champions, et cela ne s’enlève pas. Plus le niveau monte, plus il est meilleur. Ce n’est pas une surprise. Il donne confiance parce qu’il s’entraîne bien, il applique ce qu’on veut mettre en place et surtout il montre l’exemple."