Les Dragons Catalans ont été douchés sur leur terre de Gilbert-Brutus ce samedi soir (0-34). Une correction infligée par des Anglais bien supérieurs dans tous les compartiments. Les Dracs restent leaders, mais la lutte pour le Top 2 est relancée.

Wigan reste Wigan. Les Sang et Or qui avaient l’occasion de prendre leurs distances avec leurs adversaires du jour sont complètement passés à côté de ce gros rendez-vous. Une rencontre marquée par une très forte affluence et plus de 10 500 supporters, dont 1 200 fans anglais venus assister à ce choc de la 23e journée. Déjà menés 22-0 à la pause, les Dragons ont été pris devant, sur leurs forces, là où ils avaient l’habitude de prendre le dessus. Pire, les sorties de camp ont vu les Catalans taper dans un mur, sans jamais changer de stratégie ou d’options. Un score lourd, le plus lourd de la saison pour des Dragons qui pour la première fois en 2023 sont restés muets.

"Tout d’abord il faut rester soudés. Il nous reste encore quatre matches à jouer. Nous sommes toujours premiers de la Super League et c’est à la fin du championnat que nous devons être bons. On sait par expérience que la vérité d’aujourd’hui n’est pas forcément celle de demain. Continuons à bosser pour préparer les quatre derniers matchs à venir", a tenté d’expliquer le capitaine Benjamin Garcia qui a reconnu que "Wigan a été très bon" et d’ajouter : "Ils ont fait un gros match. Et nous, nous avons été mauvais. En attaque, en défense. Rassurez-vous, on va se reprendre. Ce n’est qu’une défaite, et certainement pas la fin du monde. On reste premiers au classement, ne l’oublions pas."

"On a pris une leçon !"

Les Catalans sont aussi tombés sur une équipe qui était en mode phases finales contrairement à eux. Une dure réalité et un retour sur terre. "La question que l’on peut se poser est la suivante : étions-nous tous prêts à jouer contre Wigan ? Je crois que la réponse est non. On a pris une leçon ! La suite, ce n’est pas compliqué, on va aller gagner à Hull KR… et à Wakefield ! Mais nous aurons besoin davantage d’actes que de paroles. Je le répète, il faut rester soudés. Mais d’abord chacun va se regarder dans le miroir." Un message clair du troisième ligne qui s’est présenté en conférence de presse et qui a promis que "dès lundi, à l’entraînement, on va repartir de l’avant. N’oublions pas que nous sommes toujours premiers, avec deux points d’avance. En début de saison, j’aurais signé des deux mains pour un tel résultat. Désormais, il faut nous préparer pour aller gagner vendredi soir à Hull KR ". Place aux actes maintenant pour une équipe qui a perdu son ailier Tom Johnstone (protocole commotion). Le meilleur marqueur d’essais de la compétition (24) rejoint Matt Ikuvalu à l’infirmerie. Vendredi soir (21 heures) à Hull KR, les Dragons auront l’occasion face à une équipe qui joue sa place dans les play-offs tous les week-ends de proposer un tout autre visage et de démontrer à leurs rivaux que cette sortie de route n’aura été qu’un accident de parcours sur le chemin d’Old Trafford.