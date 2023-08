Dans ce choc entre un club bressan ambitieux et une équipe reléguée de Pro D2. Avec plus de maîtrise, ce sont les audois qui marquent les esprits.

Pour des raisons différentes, Bourg-en-Bresse et Carcassonne sont dans une forme de reconstruction cette saison. Cela se traduit sur la feuille de match avec sept nouveaux dans le XV violet pour huit arrivants dans le XV canari. De quoi expliquer sans doute que les escarmouches n’aboutissent pas de part et d’autre dans la première partie de la rencontre, avec des imprécisions et manque d’automatisme. L’impression laissée sur cette confrontation est que l’équipe audoise a reconstruit plus vite, ce qui lui donne le gain du match (10-12).

Dans cette partie, alors que les deux équipes se musellent, les Audois font tout de même une première différence au pied, sur drop-goal puis pénalité. "J’aurai aimé qu’on soit un peu plus réaliste en première mi-temps avec des occasions laissées de côté, note tout de même le manager Jean-Marc Aué. Nous aurions pu nous mettre à l’abri un peu plus tôt pour ne pas trembler jusqu’au bout." Carcassonne joue dans l’aspiration des fulgurances et valises de Pichon. Puis valide donc ses temps forts sur pénalités. Bourg s’évertue d’abord à vouloir marquer un essai. Mais manque de patience et de réalisme. Les Canaris perturbent aussi les Bressans par un excellent contre en touche, ce qui prive les Violets de précieuses munitions. Bourg finit par faire céder Carcassonne une fois sur un essai de Kapanadze. Mais l’USC score à nouveau sur pénalité (10-12). Globalement, il manque trop de choses aux Bressans pour réussir à passer devant. "Le chantier aujourd’hui, il est sur le fait de conserver les ballons, estime le manager de l’USB, Fabrice Estebanez. Et sur le manque de maîtrise." Plus en maîtrise sur la rencontre, Carcassonne a toutefois bien failli payer une taxe d’apprentissage de la Nationale en toute fin de partie.

Carcassonne est déjà au rendez-vous

Dans cette division, le chrono du stade est présent à titre informatif et pas arrêté sur les coups de sifflet de l’arbitre comme en Pro D2. Le maître du temps reste l’arbitre central. Voyant la pendule afficher 80 minutes passées, Gabin Michet tape en touche dans son camp, pensant valider le succès audois. "Je découvre cette catégorie mais il faut arrêter d’être dans un entre-deux, grimace Jean-Marc Aué. Cette division doit être professionnelle et une vraie troisième division professionnelle. Là, on peut s’arrêter à la 80e ou à la 87e si l’arbitre a décidé qu’il y avait 7 minutes d’arrêts de jeu et nous ne sommes pas au courant. Quand on voit le chrono à la 81e minute, on pense que c’est terminé." Cela aura finalement offert un dernier bras de fer entre attaque bressane et défense audoise, d’ailleurs remporté par cette dernière. Car si les attaques balbutient en ce début de saison, chacune de ces équipes peut se satisfaire de bonnes séquences défensives. Bourg à 14 contre 15 à la demi-heure de jeu notamment. Et donc Carcassonne dans les ultimes secondes de la partie, jusqu’au grattage salvateur de Manchia. "Cette dernière séquence défensive va peut-être nous servir avant Suresnes", apprécie l’ouvreur audois Gabin Michet. Dans le jeu, Carcassonne s’est en tout cas bien vite adapté à sa nouvelle division.