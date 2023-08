Malgré deux défaites et avant un périlleux voyage à Agen, le manager montois, Patrick Milhet, veut croire en la qualité de ses joueurs.

Le Stade montois, plus que quiconque, sait à quel point un début de championnat raté peut déboucher sur une saison de galères. En 2020-2021, les Landais, pour avoir perdu huit de leurs neuf premiers matchs, s’étaient retrouvés à batailler pour le maintien une grande partie de l’année, avant de terminer l’année onzièmes. La situation n’est, à ce jour, pas aussi alarmante. Les Jaune et Noir n’ont joué que deux matchs, mais ils ont perdu à chaque fois et la suite du bloc (déplacements à Agen et Biarritz, réception de Béziers) s’annonce tout aussi corsée que ne l’était le début.

Dès lors, une question arrive naturellement. Le Stade montois (14e, 1 point) est-il déjà sous pression avant d’aller défier une équipe d’Agen qui a pris une danse à Aix (44-9). "Le Pro D2 est un marathon, et dans ce championnat il faut bien commencer, pose Patrick Milhet. Nous ramenons un bonus défensif de Grenoble. Là, on trébuche sur la deuxième marche, mais j’ai dit aux joueurs que dans une saison, il y a toujours des hauts et des bas. Il faut savoir gérer ces temps faibles et il faut que l’on garde cette confiance. J’ai trouvé de belles valeurs sur le terrain et le jeu va venir. Là, il faut faire le dos rond, aller chercher des points à Agen, mais on ne peut pas dire qu’on est sous pression après deux rencontres."

Milhet : "On ne va rien changer"

Bon sur les ballons portés, mais terriblement indiscipliné (quinze pénalités concédées), le Stade montois n’a pas trouvé la solution pour percer le mur breton en seconde période. "Mais j’ai été très agréablement surpris par l’énergie et l’agressivité défensive que les jeunes ont mise face à un ténor. On est dans le vrai, on ne va rien changer, si ce n’est qu’il faut qu’on progresse sur la discipline. Tout le monde attend Mont-de-Marsan en haut du tableau, mais je sais avec quels moyens on se bat, par rapport à notre budget et à plein de choses. Après le match, j’ai dit aux mecs de ne pas baisser la tête, d’être fiers. Même si on laisse des points, perdre avec les valeurs qu’ils ont montrées sur le terrain, ça ne me dérange pas", conclut le manager landais.