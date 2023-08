Rouen devait lancer sa saison chez lui et c’est chose faite avec une probante victoire et des intentions de jeu positives. Tout cela devrait appeler d’autres belles soirées

On a vite senti les Rouennais concernés, l’entame de match est à sens unique (14-0, 12e), puis le feu s’est éteint. Rouen s’est sûrement déjà cru arrivé et a commencé à balbutier un rugby pourtant bien tenu jusque-là. "On a encore besoin de bosser, on perd un peu le fil, on fait des choses qu’on n’a pas bossées, donc à la mi-temps on a dit aux gars de serrer le jeu autour des choses prévues. Le premier objectif était de gagner, le point de bonus c’est un plus. On fait beaucoup mieux que la semaine dernière, donc continuons comme ça", confie Jo Snyman, l’entraîneur de la touche rouennaise. La touche ce secteur souvent délicat à Rouen rend une copie à 100 % ce soir, ce qui ne peut que plaire à son responsable.

Autre phase de jeu, que Rouen travaille beaucoup, qui a bien marché ce soir, les ballons portés. "On a pris confiance sur cette phase, on a avec le fil du match, mieux construit nos mauls. On est encore au début du travail, on travaille par étapes, pour ne pas se tromper offensivement et défensivement", conclut le technicien sud africain.

Rouen en dynamite

Du côté du terrain, on a donc vu douze premières et douze dernières minutes éclatantes, où Rouen a tout réussi, dynamisant le jeu et dynamitant l’adversaire. "On est satisfait c’est une belle victoire. On beaucoup de situations qu’on ne conclut pas, erreur de choix sur la zone de marque, mais rien d’inquiétant. Les gars de devant ont bien bossé, et la différence s’est faite en seconde période. Moi j’aime jouer tous les ballons, donc des fois je me frustre, quand ça joue devant, mais après j’essaie de percer et d’apporter sur toutes les phases, ce soir je marque je suis content", confie Kevin Bly, le nouvel ailier rouennais.

Peu de choses sur lesquelles se réjouir du côté de Dax, les Landais ont fait une grande route pour pas grand-chose. "On essaie mais on est brouillons et impatients. On est à quatre-vingts points pris en deux matchs, donc il va vite falloir se mettre au niveau, car on ne peut pas continuer comme ça. On voulait bien commencer et on prend deux essais, et quand nous, on est en zone de marque on n’y arrive pas. La seconde mi-temps est faîte d’indiscipline et de défense ratée sur ballon porté. On doit vite rivaliser, on bosse dur, on mérite mieux, on doit avancer", analyse Jean Baptiste Barrére, le troisième ligne landais.