Les hommes de Mauricio Reggiardo ont survolé les débats, pris le point de bonus offensif face à des Agenais complètement dépassés par le rythme.

Ce premier match à Maurice-David était attendu côté aixois pour se jauger, se tester face à un concurrent direct aux phases finales. Et, force est de constater que l’armada aixoise a répondu présente de bout en bout d’une rencontre maîtrisée avec brio, panache et efficacité. Quatre essais inscrits, aucun encaissé, quarante-quatre points marqués comme lors de la première journée à Dax, dix points pris sur dix possibles. Un départ idéal et parfait pour Provence Rugby qui a forcément marqué les esprits en frappant fort vendredi soir face à des Agenais complètement dépassés par l’engagement et l’intensité mis par les Aixois dans ce match. Tout a été positif sur cette rencontre alors qu’à l’inverse tout a été négatif pour les Agenais.

Une courbe diamétralement opposée pour deux équipes en ce début de saison tant les partenaires d’Arthur Coville ont montré des intentions de jeu pendant quatre-vingts minutes. Alors, oui, si l’on veut être un petit peu taquin et restrictif, on soulignera les problèmes aixois en touche mais à l’arrivée, gagner ce duel 44-9 remet au second plan ces petits soucis d’alignement en touche. Un secteur qu’il faudra cependant continuer à bosser pour apparaître encore plus difficile à manœuvrer dans les prochaines semaines.

Aix se pose en véritable candidat au top 6 !

"C’est une très belle victoire même si tout n’est pas encore parfait. Mais, je crois que nous avons mis beaucoup d’intentions dans le jeu. On travaille fort depuis 76 jours et ça paye aujourd’hui. On est connectés entre nous entre les joueurs et le staff. Tout le monde a envie de bien faire, de bien défendre, de bien attaquer et ça fait du bien de vivre une fin de match sereinement sans craindre tel ou tel retour de l’adversaire. On va savourer tous ensemble ce succès avant de très vite basculer sur la réception de Nevers. Il faut continuer sur cette dynamique en restant toujours très solidaires comme ce soir face à Agen. On veut être performants à chaque sortie alors ce ne sera peut-être pas le cas chaque fois mais je pense que nous avons le groupe pour réaliser de belles choses. On est une équipe de rugby, restons-le, ne nous enflammons pas et continuons à travailler tous ensemble pour améliorer nos points faibles."

Et pour l’instant, en deux prestations abouties, les Noirs Aixois ont montré très peu de faiblesses et ont plutôt réussi à concrétiser leurs temps forts tout en laissant des miettes aux Agenais pendant leurs temps faibles. Une équipe soudée qui veut tout le temps jouer, avancer et récupérer le ballon quand celui-ci est dans les mains adverses. Un groupe aixois idéalement lancé dans ce Pro D2 contrairement à des Agenais qui ont pris une grosse claque en terre aixoise. "Il nous a tout manqué ce soir, analysait lucide Bernard Goutta, Provence Rugby nous a ramenés sur terre et il va falloir très vite remettre le bleu de chauffe pour rebondir. Tout est négatif pour nous après cette lourde défaite et j’en prends ma part de responsabilité logiquement. On va se remettre à bosser pour gommer nos imperfections." Si Agen a du pain sur la planche, Aix-en-Provence peut continuer à travailler en toute sérénité et doit basculer rapidement sur une nouvelle réception difficile à Maurice-David jeudi prochain face à Nevers.