À Biarritz, vendredi soir, Juan Bautista Pedemonte, Francisco Gorrissen et Karl Chateau ont tous trois marqué un essai et grandement contribué au succès face au Stade montois.

Pour son voyage au Pays basque, Jean-Noël Spitzer, le patron du rugby en Bretagne, avait décidé d’emmener avec lui sa meilleure équipe du moment. Le but ? Il était clair et précis : réaliser un coup face à une équipe de Mont-de-Marsan identifiée comme un concurrent potentiel pour le top 6 et enchaîner une seconde victoire consécutive sur ce début de championnat.

Le plan établi par les Vannetais s’est déroulé (quasi) sans accroc et après avoir été dominés en début de match, les partenaires de Maxime Lafage ont rattrapé leur retard. Le banc breton a eu un impact considérable sur le fil de la rencontre, et au final, les joueurs de Jean-Noël Spitzer se sont imposés 13 à 22, ne laissant même pas un bonus défensif à leur adversaire du jour. À Aguiléra, le match a parfois ressemblé à une rencontre hivernale, tant le combat d’avants prit le dessus sur le rugby aéré que l’on voit habituellement à cette période de l’année, et en ce soir d’août, les Bretons ont gagné la bataille dans les rucks. "En première mi-temps, nous n’étions pas assez connectés aux porteurs de balle, expliquait Jean-Noël Spitzer après la rencontre. En seconde, beaucoup plus. Nous avons souvent réussi à éliminer nos adversaires et nous avons eu une bonne performance sur nos rucks défensifs. Notre numéro 6 (Juan Bautista Pedemonte, N.D.L.R.) a été excellent. C’est certainement ça qui nous fait tenir la première mi-temps."

Spitzer : "Si Bautista arrive à garder un bon équilibre…"

Globalement, c’est toute la troisième ligne du Rugby Club Vannetais qui s’est illustrée face à Mont-de-Marsan ce week-end et ce n’est pas un hasard si Karl Chateau (42e), Juan Bautista Pedemonte (46e) et Francisco Gorrissen (79e) ont inscrit les trois essais de Vannes. "Sur le match, ça les récompense. La troisième ligne, c’est un des points forts de l’équipe, poursuivait Spitzer. Nous avions fait le choix d’en mettre deux sur le banc, ce qui nous a permis d’en faire monter en deuxième ligne. Ce qui est bien, c’est qu’ils ont été très actifs et disciplinés en seconde période."

Rentré tôt en deuxième mi-temps (46e), le Néo-Zélandais Joe Edwards a apporté toute sa densité, et sa puissance a fait mal à la défense landaise. Quant à Léo Boulier, qui a remplacé Darren O’Shea (62e) ? "Nous avons des joueurs qui sont montés en puissance et Léon en fait partie", estimait un Jean-Noël Spitzer également satisfait du bon début de saison de Pedemonte. "Bautista aussi monte en puissance, soulignait le druide breton. S’il arrive à garder un bon équilibre entre l’intensité et la discipline, c’est bien. L’année dernière, il confondait un peu les deux. Là, ça fait deux matchs qu’il est beaucoup plus propre dans son jeu. J’espère qu’il est en train de franchir ce cap." Les deux premières sorties du jeune argentin, cette saison, portent à croire que oui.