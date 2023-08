Après avoir enfin pu lancer sa procédure en appel au sujet des 6 points qui lui ont été retirés par l’Autorité de Régulation de la LNR, le FCG a également pris la décision d’assigner cette dernière en justice, estimant ne pas être traité de manière équitable par le gendarme financier.

Souvenez-vous : le 7 juillet, le FCG Grenoble sauvait devant la Commission d’Appel de la FFR sa peau en Pro D2, et bien plus encore. En effet, sachant que la SASP n’aurait pas pu assumer une relégation en Nationale et que le dépôt de bilan de la structure professionnelle aurait entraîné celui de l’Association, c’est bien à sa disparition pure et simple que le vénérable FCG a échappé voilà bientôt deux mois. La faute à qui ? à ses propres manquements, évidemment. Reste qu’après avoir battu sa coulpe pendant l’été, la nouvelle équipe dirigeante menée par Patrick Goffi commence à ressentir une forme d’acharnement qu’elle s’est décidée à combattre… Ainsi, en plus d’avoir (enfin) pu faire appel cette semaine de la pénalité de 6 points au classement dont ils ont reçu ce mardi la notification officielle, les dirigeants du FCG ont décidé d’attaquer en justice l’Autorité de Régulation, et par conséquent la LNR.

"Aujourd’hui, le débat n’est pas la santé financière du FCG qui est plutôt bonne, avec des partenariats et des abonnements en hausse malgré les événements de l’été, explique l’avocat du club, Thomas Bonzy. En revanche, on a le sentiment que le club n’est pas traité de manière équitable. En clair, on a davantage l’impression de nous trouver face à un dictateur financier qu’à un gendarme financier. Le club a commis des erreurs par le passé, mais le président Patrick Goffi ne veut pas que son club soit le souffre-douleur de la Pro D2. Quand on nous retoque sur certains chiffres malgré les éléments que nous avançons, nous voudrions que ce soit sur des motifs concrets, pas le fait du prince. Et surtout, nous aimerions avoir la certitude que les autres clubs soient traités de la même manière que nous, ce pour quoi nous émettons de gros doutes."

Une licence toujours bloquée

Il faut ici préciser certains éléments, qui ont conduit les dirigeants du club alpin à ne plus communiquer avec la LNR que par le biais de leurs avocats. Au mois d’août, lors de la présentation de leur budget prévisionnel, les Grenoblois s’étaient vus retenir 22 licences par la LNR avant de se les voir toutes homologuer progressivement, à force de présenter des justificatifs comptables. Toutes, sauf une : celle du centre argentin Bautista Ezcurra, dont le contrat avait été prolongé en novembre dernier jusqu’en 2026. Précisément la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, couplée à l’interdiction de recruter un joueur supplémentaire pour pallier le départ tardif de Marko Gazzotti pour l’UBB…

Voilà pourquoi, dans l’assignation qu’il prépare, le FCG souhaiterait missionner un expert indépendant pour examine les dossiers de tous les autres clubs de Pro D2. "Ce que l’on veut, c’est une équité et surtout de la transparence, confirme Thomas Bonzy. Je sais ce que l’on n’applique au club, pas ce qui s’applique aux autres. C’est pour cela que nous aimerions que soit désigné un expert judiciaire pour vérifier ce tout le monde joue avec les mêmes règles, dans un cadre de transparence." Autant dire que le bras de fer qui oppose le club alpin aux instances de la LNR n’est pas terminé…