Benjamin Botica - ouvreur de Soyaux-Angoulême. Pourtant l’un des plus anciens sur la pelouse, il a ébloui de sa fraîcheur le stade Chanzy. Deux essais de classe et un match plus qu’abouti pour amener les siens vers leur premier succès.

À bientôt 34 ans, Benjamin Botica a semblé en avoir quinze de moins pour le premier de la saison à Chanzy. C’est sous une pluie d’applaudissements et une standing ovation plus que méritée que le génie angoumoisin du soir a quitté ses partenaires à la 54e minute. Une sortie avec le sentiment du travail accompli alors que le score était de 32 à 10 et le bonus offensif en poche, avant qu’il n’en glisse. Il ne pouvait que sortir de cette manière après la démonstration qu’il avait réalisé sur la toute nouvelle pelouse synthétique. "Quand tu es élu meilleur joueur du Top 14 en 2017, ce n’est pas anodin. Il a du talent. Je lui ai fait remarquer le fait qu’il était en forme, il m’a répondu que ça fait dix ans qu’il ne s’est jamais senti comme ça", louait son manager Alexandre Ruiz une fois les lumières éteintes.

Dans les travées de l’enceinte charentaise, on a vite senti que ce serait un Botica des grands soirs. Beaucoup d’initiatives réussies dans ses prises de balles et de relâchement dans le geste pour le Néo-Zélandais de 33 ans, à l’image du premier essai du SA XV.

Six défenseurs effacés d’un coup

En temporisant sa passe, il laisse le jeune Pieters sur les talons qui sera trop court pour rattraper le décalage crée par Botica, qui sera validé par Burgaud. Ce dernier reconnaissait d’ailleurs la performance de son ouvreur après la rencontre : "Il fait un excellent match encore, il est très doué, il l’a montré ce soir. Côté leadership, il fait partie des vice-capitaines. Il a une voix intéressante dans le vestiaire. C’est un mec qui connaît le rugby donc ça nous guide aussi." Dans cette rencontre où Soyaux devait confirmer, l’ancien Castrais a pris ses responsabilités et a marqué vingt points à lui tout seul sur les trente-deux totaux. Parmi ces points, deux essais absolument splendides.

Sur le premier, alors qu’il semble cerné de toute part, il se défait d’un, puis de deux, puis de trois plaquages avant de se faire la malle au nez et à la barbe de trois autres défenseurs. La classe et la détermination combinée pour mettre Soyaux-Angoulême à l’abri. Et juste avant de quitter le terrain, en cas que certains l’aient oublié, il double la mise. Après une action collective et un superbe travail de Ledua Mau, le numéro 10 violet évite le plaquage d’Aucagne avant de résister au retour d’Alania. En guise de cerise sur le gâteau, alors que Soyaux est sous pression, il trouvera un génial 50 : 22, qui finira de conquérir 5 000 personnes déjà sous le charme.