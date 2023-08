Décevant lors de sa première titularisation à Saint-Étienne contre l’Écosse, le 12 août dernier, Jonathan Danty a retrouvé tout son punch et son efficacité. Il est prêt pour le Mondial.

Affirmer que Jonathan Danty est monté en puissance durant cette préparation estivale relève de l’euphémisme. Pour son premier match de préparation avec l’équipe « premium », le 12 août dernier à Saint-Étienne contre l’Écosse, le Rochelais avait un peu déçu. Moins puncheur, plus discret. Après discussion avec le staff du sélectionneur, Fabien Galthié, la décision avait été prise de lui faire enchaîner un deuxième match dès le coup d’envoi. « J’ai toujours eu besoin d’enchaîner les matchs pour être performant sur 80 minutes et permettre à l’équipe de jouer dans l’avancée », avouait-il d’ailleurs dimanche soir dans les entrailles du Stade de France. Il a donc remis ça à Nantes dans une équipe que l’on peut qualifier de mixte. Et déjà, l’ancien joueur du Stade français avait affiché un meilleur visage. À La Beaujoire, sur sa première grosse percussion, on avait bien senti qu’il avait à cœur de remettre les pendules à l’heure. Surtout, il avait offert un récital au sol avec trois ballons grattés (6e, 41e et 56e).

Un cauchemar pour ses adversaires, avec aussi quatorze plaquages réussis, pour aucun manqué. S’il fut pénalisé à deux reprises sur la rencontre (c’est certes trop), et s’il ne s’est peut-être pas assez baissé pour défendre sur le premier essai fidjien (32e), il fut un point de fixation permanent pour le XV de France. Cette sortie ne demandait alors que confirmation. Il n’a pas déçu. Au contraire. Ce dimanche, on a retrouvé le Danty percutant du grand chelem 2022. Le trois-quarts centre a d’entrée donné le ton avec une première charge permettant à son équipe de jouer dans l’avancée (6e). Un premier galop, avant un essai en position de premier attaquant où sa puissance est réellement indispensable (7e). À cinq mètres de la ligne, après une touche parfaitement jouée et exécutée à toute vitesse, il a semblé inarrêtable.

Précieux dans le jeu au sol

Nous n’étions alors qu’au début de son récital. Parce que Danty a su performer face à l’Australie sur la même tonalité durant 80 minutes. Son sourire en conférence de presse en disait long sur sa satisfaction d’avoir brillé et même été élu homme du match. À juste titre. « Je suis content de ma progression sur les trois matchs de préparation que j’ai enchaînés. Je me sens de mieux en mieux. Après discussion avec le staff, l’objectif c’était vraiment que je puisse retrouver du rythme. J’ai l’impression que ça a été le cas aujourd’hui. » Allez donc demander aux Australiens ce qu’ils en pensent. Sans doute en ont-ils eu ras le bol de le voir arriver lancé « pleine balle » jusqu’à la fin de la rencontre. À chaque fois, il a gagné ses duels. En attaque, mais aussi en défense. Combien de ballons encore grattés dans les zones de combat au sol ? Deux, au minimum, lui sont crédités. « Je prends beaucoup de plaisir dans les phases de ruck, même si j’avais encore quelques stigmates de la rencontre face aux Fidji où ça a tapé fort. J’ai d’ailleurs encore le dos en vrac. Mais il faut en passer par là, ça fait partie de mon style de jeu. » Et c’est précieux, quasiment indispensable.