C’est avec sérénité que le successeur de Romain Ntamack s’est penché sur le match de son équipe et sa propre performance, conscient d’avoir répondu aux attentes placées en lui.

Quelle analyse effectuez-vous à chaud de ce dernier match de préparation ?

On termine cette préparation avec une belle victoire, il y a donc beaucoup de positif à retenir. Nous avons été un peu mous en première période, nous avons eu du mal à mettre l’intensité qu’on souhaitait imposer. Le jeu a été haché par les fautes pendant quarante minutes mais heureusement, nous avons réussi à monter physiquement en intensité sur la fin du match. Quand on avance, c’est plus facile de jouer au rugby… Il faut saluer ici l’impact de nos finisseurs qui a été prépondérant.



À titre personnel, comment vous êtes-vous senti ?

Je me suis senti à l’image de l’équipe. En gestion en première période où je me suis appliqué à rester dans le cadre, puis j’ai profité d’un jeu plus débridé après la mi-temps qui m’a permis de me libérer. Je ne me pose plus de question : je travaille et j’essaie de répondre présent. J’avais à cœur de prouver que je pouvais rester dans le cadre de ce qu’on travaille pendant quatre-vingts minutes, et j’espère avoir montré une image positive de moi pour dans deux semaines.



On attendait au tournant votre entente avec Antoine Dupont depuis la blessure de Romain Ntamack. Comment avez-vous vécu cette semaine ?

Très sereinement. La blessure de Romain a fait pas mal de bruit, c’est logique vu son importance, et c’était évidemment quelque chose de très triste pour lui. Après, pour vous répondre, on est avec Antoine dans un cycle de quatre ans… On est prêt pour jouer ensemble. Il y a forcément une adaptation à avoir entre nous parce que c’est un joueur qui aime porter le ballon, mais ce n’est pas difficile vu son talent.



En matière d’adaptation, on vous a vu vous décaler au centre, sur les séquences défensives proches de l’en-but…

On sait que dans les 22 mètres, les équipes ont un jeu très frontal et que je fais partie de ceux qui sont susceptibles d’être visés. Avec « Jo » Danty, Gaël Fickou et Greg Alldritt qui sont de très bons défenseurs, c’est mieux pour moi d’être un peu plus au large et de regarder les autres bien faire le boulot (sourire).



Vous avez assisté à la large défaite des Blacks vendredi contre les Springboks (35-7). Qu’en concluez-vous ?

Il ne faut pas s’en faire une fausse idée. Ils ont pris une claque mais ils seront revanchards et je suis persuadé que c’est un tout autre visage qu’ils vont nous proposer le 8 septembre. On a trop de respect pour cette équipe pour envisager autre chose.