Auteur d’une entrée réussie, le club de l’Ain se sait attendu. Face au Stade Français, il misera sur sa cohésion et son état d’esprit.

Il n’a pas fallu longtemps aux Oyomen pour tourner la page sur leur premier succès de la saison. Samedi, à peine le match contre Clermont terminé, Joe El Abd regardait déjà du côté de Paris au nom de cette habitude prise la saison passée de très vite "switcher" pour mieux se préparer. Il y a bien sur cette victoire probante assurée avec maîtrise lors de la première journée face à Clermont. Mais elle n’a pas tourné les têtes. Auteur d’un essai face aux Auvergnats, le centre Théo Millet en atteste à l’heure de retrouver un club avec lequel il avait connu une première expérience en Top 14 (seize matchs) : "Nous avons l’atout d’avoir travaillé et progressé ensemble depuis plusieurs saisons. On na va rien inventer. Nous savons d’où nous venons et ce que nous avons à faire pour prétendre rivaliser avec des équipes installées dans le Top 14. Oyonnax reste le Petit Poucet."

Des atouts sur lesquels compter

Le capitaine des Oyomen, Tommy Raynaud, ne se laisse pas plus griser par le départ réussi de son équipe en évoquant son premier déplacement : "Le Stade français a très bien débuté. Il possède un gros pack et, comme nous, un effectif qui s’inscrit dans la continuité. Un gros challenge nous attend. Il constituera un premier test."

Joe El Abd place lui aussi ce voyage à Paris sous le signe du défi : "La première chose sera de ne pas rester sur le match que nous venons de livrer. Dans une saison ce qui importe n’est pas de réaliser une bonne performance mais de s‘inscrire dans la continuité."

Le terme s’applique parfaitement au groupe aindinois dans sa composition (dix-neuf joueurs déjà présents la saison passée sur les vingt-trois alignés face à Clermont), Joe El Abd en convient : "C’est quelque chose qui nous a servis contre Clermont et qui nous sera encore utile face au Stade français quand on pense aux différences qui nous séparent. Oyonnax est la plus petite ville du championnat et va affronter le club de la capitale. C’est énorme."

S’il mesure la difficulté de la tâche, le manager du Haut-Bugey sait sur quels atouts compter pour tenter de faire face : "En premier lieu il y a notre état d’esprit. Il faut aussi être capables, en six jours, de récupérer physiquement et émotionnellement du match que nous venons de disputer… De leur côté, ce sera leur premier match à domicile, avec l’obligation de battre le promu, ce sera une forme de pression. Nous n’en aurons aucune."