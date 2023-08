Défaits à Bayonne la semaine passée, les Toulousains retrouvent leur public ce dimanche soir. Malgré un effectif toujours amoindri, les Haut-Garonnais doivent s’imposer pour lancer leur saison.

Les Toulousains étaient prévenus. Cette période Coupe du monde est un mauvais moment à passer, avant d’espérer des jours meilleurs. Entre la défaite à Bayonne, la grave blessure de Romain Ntamack et les internationaux absents, l’actualité du Stade toulousain n’est pas remplie que de bonnes nouvelles. Même si pour les joueurs retenus pour le Mondial, le club a toujours clamé haut et fort sa joie et sa fierté de voir ses protégés sélectionnés. Alors après le revers subi sur la pelouse de l’Aviron bayonnais, Ugo Mola préférait retenir le positif concernant le jeune effectif qu’il a actuellement en sa possession : "Il y a quelques années, nos jeunes prenaient cinquante ou soixante points à l’extérieur. Là, ils n’en prennent que vingt-cinq. Est-ce qu’on a progressé ? Peut-être. Est-ce qu’ils se sont aguerris ? Certainement."

Certes, le club haut-garonnais peut s’appuyer sur ses champions de France espoirs en titre, mais le Top 14 est un autre monde, et ne laisse parfois pas assez le temps de correctement s’acclimater. Malgré tout, c’est un gros poisson qui va poser ses valises sur le parking du stade Ernest-Wallon ce dimanche soir. Les Montpelliérains se sont eux imposés lors de la première journée contre La Rochelle, et sont bien conscients que c’est le moment idéal pour faire trébucher les Toulousains à domicile. Néanmoins, les Héraultais ont certainement dû tomber sur les propos du manager rouge et noir il y a quelques jours, qui a prévenu ses futurs adversaires : "L’absurdité de ce championnat, je la commente depuis longtemps. Je n’ai pas attendu d’être à aujourd’hui pour savoir que c’était absurde. Maintenant, on y est et on va s’accrocher, ne vous inquiétez pas. Je vous promets qu’on aura, de sortie en sortie, un visage bien meilleur."

Cramont de retour

Ugo Mola a certainement en tête le début de saison de Toulouse il y a quatre ans. Amputé de ses cadres, au Japon pour disputer le Mondial, les Stadistes avaient souffert pendant de longs mois, jusqu’à se retrouver hors du top 6 à l’arrêt de la saison au printemps. Cette fois, hors de question de revivre une pareille situation. Le contexte est forcément différent, mais les quatre points sont nécessaires face au MHR pour retrouver le sourire.

Pour l’occasion, le staff toulousain pourra compter sur Guillaume Cramont. Indisponible la semaine dernière, le talonneur de 22 ans devrait faire du bien dans un paquet d’avants qui a souffert en conquête la semaine passée au Pays basque, surtout en touche. Comme l’assure Mola, le champion en titre va "s’accrocher et va essayer de faire bonne figure." En toute honnêteté, nous n’en avons pas douté une seule seconde…