Revenu au Racing après avoir passé une saison et demie dans le Béarn, Jordan Joseph a excellé lors de la première journée de championnat. Le temps de la confirmation a-t-il enfin sonné ?

On n’a rien oublié de ce que nous confia un jour le néo-président Laurent Travers, au sujet du précoce Jordan Joseph : "Le tennisman Roger Federer a coutume de dire qu’en France, les sportifs ont du mal à percer parce qu’on les fait rois avant qu’ils ne le soient vraiment. J’ai toujours beaucoup aimé cette phrase…" Ainsi, a-t-on fait de "JJ" un champion avant qu’il n’en soit un ? Et le battage médiatique ayant suivi son avènement en 2018, du temps où il fut sacré champion du monde des moins de 20 ans en étant doublement surclassé, fut-il prématuré et, pour lui, finalement préjudiciable ? C’est une possibilité et l’intéressé a d’ailleurs toujours été lucide, sur la question : "Je me rends compte, au fil du temps, qu’il ne faut pas écouter les personnes qui te caressent dans le sens du poil. Le risque, c’est de se perdre en chemin. […] À mon arrivée au Racing, j’ai été fainéant. Et je me suis cru arrivé, en quelque sorte. À la télé, les gens disent du bien de toi, te flattent, te montent… Mais tout ça, c’est du vent. Le sport est une éternelle remise en question. Même tout en haut, tu n’es jamais un produit fini."

Au vrai, les premières saisons de Jordan Joseph au Racing avaient été pour le moins décevantes et si le jeune homme, puissant comme mille hommes, fit par instants aussi mal aux défenseurs du Top 14 qu’à tous les tendrons du Mondial des moins de 20 ans, il présentait alors de trop grosses carences au niveau du déplacement et en défense pour être considéré par son staff comme un titulaire en puissance.

À Pau, sa métamorphose

À ce titre, les dix-huit mois passés en prêt à la Section paloise l’ont-ils réellement transformé ? C’est en tout cas ce que l’on croit du côté du Racing et lors de sa première sortie de la saison, samedi après-midi face à l’Union Bordeaux-Bègles (23-18), Jordan Joseph fut pour le moins convaincant, balle en mains comme dans un registre plus défensif. À tel point qu’on se dit que le club des Hauts-de-Seine, qui avait évidemment besoin d’un gros porteur de balles, est donc peut-être en passe de l’avoir trouvé et, à l’heure où les Ciel et Blanc débutent en Béarn le second chapitre de l’ère Lancaster, ledit Stuart sait qu’il pourra compter là-bas sur un "JJ" plus affûté que jamais. Banco ?