Si les Dylan Cretin et Ethan Dumortier ne seront pas de la partie, les Lyonnais n’en espéreront pas moins rééditer leur belle prestation de la saison dernière.

Si la situation du Lou n’est pas franchement comparable à celle des Rochelais, il n’en demeurait pas moins évident que la liste des trente-trois annoncée par Fabien Galthié pouvait être lourde en répercussions. Ainsi, si Baptiste Couilloud et Romain Taofifenua ont bien été conviés par le sélectionneur à la grande aventure de la Coupe du monde, celle-ci ne s’en est pas moins brutalement arrêtée pour Dylan Cretin et Ethan Dumortier.

Un mal pour un bien du point de vue du Lou, sachant que ces derniers pouvaient postuler dès ce week-end au déplacement à La Rochelle ? Le manager Fabien Gengenbacher en a décidé autrement, arguments logiques à l’appui. "Nous avons été en contact permanent avec nos internationaux, qui se sont tenus au courant des évolutions que nous souhaitions mettre en place au niveau du jeu et qui n’arriveront pas en terrain inconnu. Leur intégration, ce n’est pas ce qui me cause du souci… Mais par rapport à ceux qui sont avec nous depuis le début de la saison et qui ont préparé ce match depuis lundi, il nous a semblé plus logique de garder une continuité. En revanche, nous compterons sur nos internationaux la semaine prochaine."

Gengenbacher : "la délocalisation ne change rien pour nous"

Mais n’allez toutefois pas voir derrière ce choix les prémices d’une quelconque "impasse". Car si Dumortier et Cretin ne seront pas de la partie, tout comme le pilier Sébastien Taofifenua appelé par les Bleus face aux Wallabies, c’est bien une équipe dans la continuité de celle alignée la semaine dernière qui se présentera à Angers, avec la ferme intention de rééditer l’exploit du mois de février (victoire 16-20). "En ce qui nous concerne, la délocalisation du match ne change pas grand-chose, pointait Gengenbacher. On est surtout focalisé sur nous et sur notre progression, en espérant maintenir la dynamique positive et les belles ressources mentales aperçues face à Toulon, et réussir un match consistant face à des Rochelais qui voudront marquer leur territoire." Histoire de se montrer digne de ce statut de premier leader du Top 14 et, qui sait, de le conserver…