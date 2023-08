Après un premier match raté à domicile, l’Usap se déplace à Clermont avec l’envie de montrer son vrai visage, celle d’une équipe qui veut faire mieux que la saison dernière.

Officiellement, la saison de l’Usap a commencé le week-end dernier par une contre-performance contre le Stade français. Officieusement, elle débutera ce week-end face à l’ASM Clermont Auvergne. Pourquoi ? Car s’il n’est jamais positif de commencer par une défaite à domicile, l’Usap en a bien conscience, ce premier match raté ne peut qu’être meilleur au Michelin. C’est en tout cas la vision des choses de Patrick Sobela, arrivé à l’intersaison du Lou : "On ne pourra pas faire pire que le week-end dernier. Nous allons à Clermont pour nous retrouver en tant qu’équipe, nous racheter, et retrouver de la fierté."

Fierté et confiance

Ce mot, fierté, a plusieurs fois été utilisé par l’ancien Lyonnais pour préparer le déplacement face à l’équipe de Christophe Urios. Contre Paris, c’est sans doute cette même fierté bafouée qui donna cette idée saugrenue à certains supporters de siffler à la fin du match, désabusés par cette première gâchée. "C’était la première fois que je vivais ce moment, reconnaît le troisième ligne. Le contexte est nouveau, il faut faire avec. Il faut aussi assumer notre mauvais match. Que le public, qui a payé sa place et son abonnement puisse être déçu, c’est normal." Trop dur, Aimé-Giral ? On laissera chacun en juger, mais il ne faudra pas être surpris si l’Usap affiche un tout autre visage en Auvergne.

Cette équipe nouvellement dirigée par Franck Azéma a du talent à revendre, et devrait rapidement le prouver. "Franck est un très bon manager. Il y a beaucoup de travail qui est fait. Connaissait bien Lyon qui est une équipe de top 6, je peux vous dire que ce sont les mêmes styles d’entraînement. Il y a la même rigueur, les mêmes efforts. C’est une transition qui va être bénéfique pour le club, promet Sobela, qui poursuit, j’espère et je pense que nous ferons mieux ce week-end, mais il ne faut pas oublier que le plus important c’est l’arrivée. Certes, notre départ a été catastrophique, mais ça ne veut rien dire. Nous sommes passés à côté et j’espère que c’était la dernière fois. L’objectif reste le même, faire mieux que l’année dernière."