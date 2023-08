Le pilier géorgien Lekso Kaulashvili s’est rétabli à point nommé pour pallier l’absence de jefferson Poirot. Focus sur un vrai soldat de notre rugby professionnel.

Le capitaine Jefferson Poirot absent huit semaines, idem pour Marko Gazzotti. La semaine a mal commencé pour les Bordelais, défaits à Nanterre dans des conditions qui auraient pu leur être favorables. Le premier rendez-vous à domicile contre Castres en sera d’autant plus délicat à négocier. Yannick Bru n’a pas trop le choix, l’UBB a besoin d’une victoire pour ne pas passer la trêve de la Coupe du monde à se faire un sang d’encre.

Ce début de championnat forcément tronqué a donc été très couteux en termes de piliers. À l’absence de Jefferson Poirot, s’ajoutent celles de Ben Tameifuna, sélectionné par le Tonga et Sipili Falatea, qui fait partie de la liste des trente-trois tricolores choisis par Fabien Galthié. Trois piliers internationaux en moins, ce n’est pas rien, même si l’UBB s’était organisée en amont. "On a besoin des leaders et Jeff en fait partie. Ce n’est pas facile", explique Yannick Bru.

Boniface, doublure complémentaire

Ces absences seront bien sûr profitables à d’autres talents dont le Géorgien Lekso Kaulashvili, soldat méconnu de notre championnat, il compte cent-quarante-cinq matchs de Top 14 au compteur, mais seulement quatre sélections pour la Georgie (on imagine la concurrence à laquelle il doit faire face). Il représente le vrai pilier de mêlée, joueur de devoir par excellence, plus que manieur de ballons ; ou dévoreur d’espace.

Il est arrivé en 2018 à Bordeaux pour succéder à Jean-Baptiste Poux et Sébastien Taofifenua. Il a fait son trou en Gironde même s’il n’est pas toujours titulaire et s’il a dû surmonter certaines blessures et notamment deux opérations des cervicales, la deuxième fut très délicate, il était ressorti d’une mêlée écroulée contre Perpignan sans sentir ses membres. "Il revient juste de blessure. C’est un gars qui est très fort physiquement. Il est costaud des jambes, du dos, c’est un joueur très rude et très professionnel." Lekso a la particularité rare d’être ambidextre : "Il jouait à droite quand il était à La Rochelle, il a été recyclé à cause à l’UBB. On le considère donc plutôt comme un gaucher, mais il est tellement fort qu’il peut nous dépanner à droite", reprend son manager.

Il devrait débuter samedi pour assurer les fondamentaux. Il aura comme doublure un autre joueur dont le staff attend beaucoup, Ugo Boniface, sans doute plus mobile et plus adroit. Les deux hommes sont très complémentaires et le staff de l’UBB compte bien tirer le meilleur de cet assemblage.