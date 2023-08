Clermont doit se relancer contre Perpignan après la sévère défaite à Oyonnax. Le salut passera par le renouveau de son attaque.

Zéro. Comme le nombre de points marqués par Clermont en deuxième période face à Oyonnax. Après une préparation placée sous le signe de la cohésion, l’ASM n’a pas été fringante face au promu et doit déjà réagir à domicile contre Perpignan. Sur le plan offensif, les Jaunards doivent également se faire pardonner devant leur public et gommer les en-avant et les scories qui ont enrayé la machine clermontoise dans l’Ain. Frédéric Charrier a donc du travail. Arrivé cet été en provenance de Bordeaux-Bègles, l’ancien centre de Montpellier et Oyonnax sait qu’il n’a pas de temps à perdre.

Chargé de l’attaque dans le staff de Christophe Urios, Frédéric Charrier veut que ses hommes maîtrisent davantage leur sujet. "On n’a pas été capables de concrétiser notre travail offensif de la semaine contre Oyonnax. Face à l’Usap, on devra mettre en place notre jeu et produire le rugby clermontois. C’est-à-dire en mettant beaucoup de vitesse dans nos enchaînements et finir par toucher nos ailiers dans les couloirs. Nos demis de mêlée sont également capables de porter le ballon et de créer des situations dangereuses. Nous avons des combinaisons pour jouer autour d’eux et il faudra qu’on les utilise davantage samedi."

La quête de la maîtrise collective

Avec un nouveau projet, un nouveau staff et plusieurs recrues, Clermont a tout chamboulé cet été. Le résultat d’Oyonnax est autant une déception qu’une preuve que l’ASM n’est pas encore prête à 100 %. Pour que son attaque rayonne, Frédéric Charrier est en quête de la fameuse maîtrise collective, chère à toutes les équipes du championnat. "C’est sur ce point que la différence s’est faite contre Oyonnax. L’expérience et la maîtrise collective sont fondamentales pour trouver les bons automatismes. Et on ne l’a pas aujourd’hui. Contre Perpignan, et d’une manière globale, on a tellement envie de transcender notre public mais il faut qu’il soit indulgent. Tout ne peut pas être parfait après un mois et demi de préparation avec un nouveau projet", confie le technicien clermontois.

Face à une équipe catalane dans la même situation que les Jaunards, les Auvergnats "ne devront pas attendre d’être menés pour envoyer du jeu". Mais avec les retours prévus de Benjamin Urdapilleta ou Bautista Delguy, Clermont devrait ajouter deux flèches à son arc offensif. Des atouts de poids dans l’animation du jeu, pour l’un, et dans la vitesse recherchée par Charrier, pour l’autre. À l’inverse de la saison passée, où l’ASM s’était fait peur jusqu’au bout contre l’Usap, les hommes de Christophe Urios ont une belle occasion de balayer les doutes et inquiétudes d’Oyonnax. Le Michelin, lui, n’attend que ça.