Montpellier après avoir lancé sa saison par une première victoire grâce à une défense et une solidarité sans faille, les Héraultais ont d’autres secteurs à soigner.

Match de reprise oblige, la première prestation des Cistes face aux Rochelais n’était logiquement pas aboutie. Malgré la victoire (26-15), finalement plus confortable que le scénario du match ne l’a laissé penser au vu de la forte possession rochelaise en première mi-temps, les Héraultais étaient tout de même un peu frustrés après la rencontre: "On n’a pas assez joué en première mi-temps. Ils avaient une belle équipe en face et ce n’était pas facile de mettre notre jeu en place", analysait le centre Thomas Darmon, qui fut l’un des Cistes les plus en vue au GGL Stadium.

Mais au moins, les hommes du duo Cockerill-Elissalde se sont rassurés sur un plan, celui de la défense et de l’envie collective comme s’en félicitait le capitaine Alexandre Bécognée à l’issue de la rencontre : "Tout n’a pas été parfait mais on n’a pas lâché une seule seconde, On a été solidaire sur la ligne défensive, comme en attaque. Je suis fier de l’équipe ce soir. Il faut être rigoureux envers nous-mêmes. On a tenu nos engagements de la semaine." On a encore en tête cette longue séquence où les Rochelais ont pilonné la défense montpelliéraine sans jamais franchir la ligne d’en-but. Et c’est de bon augure pour la suite.

Une mêlée à consolider

Maintenant, les Cistes vont devoir passer au deuxième étage de la fusée. Celui qui comprend la conquête et la discipline. Et vous allez le voir, ils sont liés. Si l’alignement montpelliérain a été correct (même si Tolu Latu peine encore un peu à trouver ses sauteurs), la mêlée a été plus en difficulté, et surtout son côté gauche tenu par Enzo Forletta, pénalisé à quatre reprises. Idem dans le jeu, où les Cistes ont concédé trop de pénalités faciles, à l’image du deuxième ligne anglais Elliott Stooke, sifflé trois fois et des deux cartons jaunes donnés à l’ailier George Bridge et au deuxième ligne Tyler Duguid. À Ernest-Wallon, face à des Toulousains qui veulent démarrer en fanfare leur saison à domicile, les Cistes devront garder leur sang froid.