Après une défaite logique à Montauban (20-3), Valence-Romans va devoir hausser son niveau, notamment en touche, pour pouvoir rivaliser avec Biarritz, lors de son premier match devant son public.

"J e ne vois pas comment on peut faire pire que contre Montauban." Fabien Fortassin n’y va pas par quatre chemins. Le manager de Valence-Romans est bien conscient de la faible prestation livrée par son équipe à Montauban lors de la première journée de Pro D2 vendredi dernier. "On n’a pas eu de ballon, on a quasiment tout le temps défendu. Quand on a eu le ballon, le jeu au pied pour sortir de notre camp n’a pas été trop efficace. Si tu n’as pas de ballon, c’est compliqué de marquer des points." Les Drômois ont surtout fait preuve d’imprécision et de maladresses dans le secteur de la touche, avec neuf lancers perdus en route sur 17, qui n’ont pas permis de mettre en place son jeu. " Il ne faudra pas tout jeter, mais continuer à travailler, et que tout le monde bosse à 100 %, que ce soit les lanceurs, les annonceurs ou les sauteurs" a estimé le talonneur Cyril Deligny, qui en deuxième période n’a pas vraiment fait mieux que Dorian Marco Pena, qu’il avait remplacé après la pause.

Prêts pour le combat

Des erreurs qu’il faudra éviter de reproduire si les Damiers veulent pouvoir exister dans ce championnat de Pro D2. "Les joueurs ont conscience que le secteur de la touche n’a pas été efficace et qu’il faudra être bien mieux en place pour pouvoir avoir nos ballons. Il y aura du boulot là-dessus mais je n’ai pas de doute sur le fait que l’on va s’adapter. Scott (Newlands, responsable de la touche, N.D.L.R.) maîtrise très bien ce sujet, c’est un garçon très intelligent dans ce domaine, on a aussi les joueurs pour, donc on va trouver les solutions".

Malgré le placement en alerte rouge pour canicule de la Drôme, Valence-Romans s’est entraîné avec sérieux et acharnement toute la semaine afin de préparer au mieux son premier match à domicile contre le Biarritz olympique. "Biarritz sort d’une victoire contre Colomiers un peu flatteuse par rapport au score puisque Colomiers est resté quand même longtemps dans la partie. Mais Biarritz sera forcément en confiance. Je pense qu’ils ont conscience que tout n’a pas été parfait. Du coup, eux aussi auront à cœur d’être plus efficaces dans leur jeu. Donc, forcément, je m’attends à un match difficile. Ils vont vouloir essayer de valider leur première victoire à domicile par un résultat à l’extérieur qui plus est chez un promu. Ce qui est sûr, c’est que ce sera un match difficile, où la chaleur aura un gros impact sur le jeu et sur les organismes. On en a déjà eu un petit avant-goût à Montauban. Il faudra montrer un bien meilleur visage et jouer un bien meilleur rugby pour espérer quelque chose, confie Fabien Fortassin. L’idée, c’est de tirer un trait sur le match de Montauban, passer à autre chose et essayer de progresser dans les autres secteurs pour avoir nos ballons et essayer de mettre notre jeu en place. Et si on n’y arrive pas avec la qualité de notre jeu, essayer au moins de mettre l’adversaire sous pression avec notre jeu au pied et ne pas le laisser jouer dans un fauteuil."