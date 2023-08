Rouen a mal démarré sa saison à Aurillac, le score final est lourd (31-7) car on a vu des phases intéressantes dans le jeu. Par contre l’indiscipline devra faire partie des choses à gommer.

Rouen a joué face à Aurillac, c’est déjà une bonne chose, marquant un bel essai et franchissant plusieurs fois, c’est le positif. Mais il y a aussi eu du négatif qui a été débriefé dans la semaine.

"Nous sommes pris sur la conquête, le combat. Après la première mêlée on se reprend et les débats s’équilibrent. Nous avons trop joué chez nous et on s’est fait punir sur les ballons portés. Mais dès que nous avons mis de la vitesse, tenu le ballon, on a fait des choses intéressantes mais il nous faut plus marquer, une action sur cinq qui va à dam c’est trop peu pour l’emporter", confie Sébastien Tillous-Borde le coach rouennais.

Alors la question qui vient vite, Rouen joue-t-il déjà un match capital avec la réception de Dax ce vendredi soir ? "On ne va pas se parler de pression à la deuxième journée, à Aurillac on y est allé pour se jauger. On a vu où nous étions perfectibles, il faut corriger les choses, être plus patient dans les zones de marques. Poser notre jeu, et mieux défendre, sortir plus vite de notre camp. On joue Dax à la maison, c’est à nous de faire un gros match", affirme le technicien normand.

Pour les joueurs, on sent que c’est la frustration du match raté qui plane encore, mais aussi l’envie et la nécessité de mieux faire, devant un public qui veut voir son équipe proposer des choses. "Frustré, oui car nous avons fait des erreurs grossières. On manque de finition et de maîtrise. Nous allons travailler pour bien basculer. Il faut vraiment se focaliser sur nous, quel que soit l’adversaire, promu ou pas. Notamment la conquête, nous devons être plus méchants et durs dans le combat", confie Willy N’Diaye, le troisième ligne.

Quelles solutions pour remplacer Pourteau ?

Une des satisfactions de la première journée c’est Paul Vallée, le jeune ailier tout juste arrivé de Montpellier, a montré de belles aptitudes à casser les plaquages et prendre les espaces, marquant le seul essai normand. "Le projet de jeu m’a convaincu de venir, du déplacement et du jeu mais aussi de l’intelligence ça m’a plu. J’ai hâte de jouer à Diochon, pour jauger la ferveur. On est plutôt libre sur le terrain quitte à se tromper pour réussir ensuite. Au niveau de l’entraînement je ne vois pas de différence avec un groupe de Top 14, il y a de l’intensité, dans le match on a peut-être moins de tenue de ballon et plus de combat", confie l’ailier rouennais.

Avec la blessure de Franck Pourteau à l’ouverture deux solutions peuvent s’envisager, que l’ex carcassonnais Baptiste Mouchous fasse ses débuts en 10, ou alors qu’il glisse à l’arrière et que Peter Lydon vienne à l’ouverture."Baptiste c’est un 15-10, 10-15, il peut pallier les deux postes. Il a été formé à Toulouse, donc il a une capacité de relance à l’arrière et de la sérénité en 10, par contre il doit encore bosser les deux postes. On peut aussi compter sur Hugo Aubry qui aura sa chance cette année. Il est jeune et doit progresser sur le leadership. En tout état de cause, on a des possibilités pour remplacer Franck Pourteau", assure l’entraîneur rouennais.