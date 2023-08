Après un premier net succès chez le promu dacquois, les aixois veulent enchaîner face à agen pour leur première à maurice-david cette saison.

Le contrat a très bien été rempli dans les Landes, vendredi dernier, par des Aixois sérieux et efficaces qui ont évité le piège dacquois d’entrée. Cinq points pris dans l’escarcelle et deux matchs à la maison qui suivent (Agen ce soir et Nevers jeudi prochain) pour confirmer et enchaîner sur cette dynamique. Car l’objectif affiché des hommes du trio Reggiardo-Delmas-Dupuy est de faire la course en tête en restant classés dans le top 6. Pour réussir cette mission, il va falloir monter en puissance et ce dès ce soir face à un candidat sérieux à la montée en Top 14, Agen. Des Agenais qui, soit dit en passant, n’ont pas laissé un bon souvenir en terres aixoises puisqu’ils s’étaient imposés l’an passé pour l’ouverture du championnat à MauriceDavid glaçant d’entrée les ambitions aixoises. Aujourd’hui, le scénario est tout autre, les deux équipes ont remporté leur premier match et l’envie de poursuivre sur leur lancée sera omniprésente dans leurs esprits. Pour les coéquipiers d’Arthur Coville, il faudra montrer un visage tout aussi séduisant et rigoureux que celui perçu à Dax. En rajoutant une dose d’agressivité et de combat indispensable dans ces matchs de haut de tableau où la gestion des temps forts et a fortiori des temps faibles demeure capitale.

Bien débuter à la maison

« À Dax, nous avons gagné le match à vingt-trois joueurs, tout le groupe a été performant, souligne le manager général argentin de Provence Rugby Mauricio Reggiardo. Maintenant, nous allons rencontrer une équipe qui a fini dans le top 6 l’an dernier et un candidat sérieux à la montée en Top 14. Donc, une équipe très solide et qui sait aussi et surtout bien voyager. Je crois que la saison passée, Agen a remporté six matchs à l’extérieur. Alors, nous sommes prévenus, on veut également très bien commencer notre saison à domicile et on va continuer à progresser, à mettre en place notre jeu pour devenir une équipe très difficile à manœuvrer. L’objectif face à Agen, est de continuer à être performant collectivement. Il y aura une haute intensité, on devra faire preuve de beaucoup de maîtrise et d’efficacité si nous voulons être à la hauteur et rivaliser avec nos adversaires. Le groupe travaille bien, peaufine ses points forts, il n’est pas forcément revanchard par rapport à la saison dernière car le groupe a évolué. Je dirais que ce premier gros match, si j’ose dire, même si tous les matchs de ce Pro D2 seront difficiles, va nous permettre de nous situer face à un concurrent direct au top 6 ! » Effectivement, le groupe aixois, étoffé avec l’arrivée de joueurs de qualité et d’expérience, va pouvoir se tester face à un solide adversaire. Si le staff technique a vu certaines bonnes séquences de jeu à Dax notamment en deuxième période où les Aixois ont plié les débats en quinze minutes, il va demander à son équipe de monter en puissance, de confirmer et d’enchaîner collectivement contre des Agenais pas faciles du tout à bousculer et très costauds dans tous les secteurs de jeu. Un très bon premier test pour Provence rugby, avide d’en découdre sur ses terres et concentré sur son irrésistible envie de s’ancrer dans le haut du classement en enchaînant les bonnes performances.