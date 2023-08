Nouveau duel de taille pour Mont-de-Marsan qui affronte une deuxième équipe "top 6" l’an passé, en deux journées. Si la dynamique entre les deux formations est en la faveur des Montois, la méfiance reste de mise.

Pas de répit pour les Jaune et Noir. Après s’être incliné de justesse contre le récent finaliste grenoblois, voilà désormais un des autres cadors du championnat qui se présente à eux : Vannes. Une formation bretonne qui réussit plutôt bien aux Landais dernièrement. L’an passé, que ce soit à André-et-Guy-Boniface ou à la Rabine, le Stade montois avait empoché la victoire. Seule équipe du championnat à avoir réussi cette performance d’ailleurs, contre une équipe morbihannaise qui avait ensuite chuté en demi-finale contre le futur champion Oyonnax. "On avait eu droit à un gros match chez eux l’année dernière, rappelle le manager Patrick Milhet. On s’en sort avec deux succès contre eux, pour autant je ne pense pas qu’il y ait un quelconque ascendant psychologique. On repart d’une page blanche, c’est une nouvelle saison. Je m’attends à une grosse confrontation sachant que Vannes cible aussi le top 6. Ils se sont encore renforcés, je crois que ça va être une belle rencontre. Comme chaque début de saison, il y aura des imprécisions de part et d’autre et ce sera à qui maîtrisera mieux ces paramètres. De notre côté, il faut essayer de bien se positionner dès le premier bloc pour ne pas gamberger."

Un choc délocalisé à Aguiléra

Pour cette deuxième journée, face à un concurrent direct, le boss du SMR a fait passer le message d’être propre sur les bases et que dans un championnat que l’on sait extrêmement serré, tout comptera. "Les joueurs devront être plus disciplinés, c’est le mot d’ordre. La discipline fait partie des fondamentaux, des points clé qu’il faut cibler. Il y a des standards à respecter. Moins de 10 fautes, plus de 90 % de plaquages réussis. On serait dans les clous, mais ça ne vous assure de rien, ce sont seulement des indicateurs", appuie le manager. Il faudra également s’adapter à l’environnement puisque la rencontre est délocalisée à Aguiléra (Biarritz se déplaçant à Valence-Romans) en raison du changement de pelouse dans l’antre landais. Des paramètres qui ne dérangent pas le moins du monde le groupe montois. Ils voient presque cela comme une opportunité d’adaptation, détaille Milhet : "Il faut être comme les Anglo-Saxons, ne pas différencier les matchs domicile et extérieur. Il faut s’adapter. Puis, notre public n’est pas loin et la côte basque est encore bien remplie." Après Grenoble, Vannes donc et Agen la semaine prochaine, le bout du tunnel des grosses écuries est bientôt proche.