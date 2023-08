Pas assez efficace avec et sans ballon, Colomiers rugby a toutefois livré une copie honorable à Biarritz. Sa conquête et sa jeunesse seront des atouts précieux en ce début de saison.

C’est un mal récurrent à Colomiers qui a été observé de nouveau à Biarritz, pour la première sortie de cette édition 2023-2024. "On n’a pas su être assez efficace, regrette l’entraîneur en chef Julien Sarraute. On passe 25 % du temps dans les 22 mètres adverses, on passe 3 fois l’en-but… S’il y a 14-0 à la mi-temps, il n’y a rien à dire." Ce manque de réalisme dans les zones de marque a parfois coûté cher l’an dernier à la Colombe. Mais cette fois, l’objectif est de rectifier le tir le plus vite possible. "On doit toujours s’employer pour être récompensé alors qu’on devrait être capable, en étant plus tueur, de marquer des points avec moins de dépenses énergétiques", poursuit le technicien. De l’efficacité, il en a aussi manqué sans le ballon. "Il ne faudrait même pas laisser de miette. On encaisse des essais à 0 ou à 1 passe. C’est du baby-foot, compare Julien Sarraute. Si on savait mieux garder le ballon, on pourrait éviter ce genre de situations."

Pour autant, cette défaite d’apparence lourde (35-18) dans le Pays basque n’est pas de nature à alarmer. Car le contenu sera utile pour la suite. "Il y a de la frustration mais on est plutôt content de notre prestation, commente Thomas Larrieu. On les a mis à mal pendant cinquante minutes chez eux." Surtout, sur les fondamentaux, les Columérins ont été très rassurants. "On a été très cohérent en mêlée : stable et efficace, salue Julien Sarraute. On a même récolté des pénalités. Et en touche, ce fut très intéressant."

Cette conquête satisfaisante, malgré la présence de Biarrots au CV impressionnant, constitue une fondation solide pour ce début de saison. D’autant que le ballon porté est régulièrement sorti du chapeau par les joueurs à la Colombe. "Il faut dire qu’on est plutôt performant là-dessus. Ça aide à récupérer des pénalités, et avec les avantages on joue plus libéré, justifie le talonneur originaire de Dax. On y passe du temps dans la semaine et on se sent bien dans ce secteur. Avec les recrues, l’alignement s’est agrandi. Autant en profiter." Ce vendredi, ce sera peut-être une arme de choix face à des Grenoblois qui connaissent des pépins en deuxième ligne.

"Les jeunes donnent le tempo"

L’autre atout majeur de Colomiers rugby, que le staff fait valoir depuis le premier match amical contre Toulouse, c’est sa jeunesse. Après les très bonnes performances à Aguilera de Louis Descoux, Jérémy Béchu, Pierre-Emmanuel Pacheco ou encore Ugo Pacome, plusieurs jeunes seront lancés face au finaliste sortant du Pro D2. "Depuis le début, ce sont eux qui donnent le tempo et qui montrent l’exemple, confirme Thomas Larrieu. Si tu les prends un par un, c’est vrai qu’ils font de sacrés matchs. Tant mieux pour le club, parce que c’est sa philosophie, mais tant mieux pour nous aussi !" De plus, avec le retour progressif de plusieurs cadres tels qu’Anthony Coletta, Valentin Saurs et Thomas Dubois entre autres, la Colombe peut envisager l’avenir à court terme de façon sereine. Sans compter que le phénomène fidjien Joseva Tamani est arrivé en Haute-Garonne, et passait cette semaine les tests médicaux. Loin de la dynamique morose de la fin de saison dernière, à Colomiers, le vent est peut-être en train de tourner…