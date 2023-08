Après les bonnes intentions entrevues à Béziers lors du premier match, les Angoumoisins veulent désormais se montrer réalistes et empocher leur premier succès.

Avec cette nouvelle ère insufflée par l’arrivée de Ruiz aux manettes, Soyaux a encore passé un cap dans son ambition. Quatre jours après la défaite à Béziers (20-19), "c’est clairement trois points de perdus", ressassait encore le manager du SA XV en début de semaine. Illustration d’une frustration et en même temps d’une certitude que son équipe méritait mieux. Un échec dont il veut que son groupe se nourrisse pour débloquer son compteur de victoires. Au stade Raoul-Barrière, le SA XV a su montrer des mouvements intéressants mais ne veut pas se satisfaire de cela. Il veut gagner. "J’ai le sentiment que les joueurs sont convaincus que ça peut fonctionner. Mais il n’y a que si on gagne vendredi et qu’on empoche ces 4 points, qu’on pourra se rassurer et se dire qu’on est sur le vrai chemin." Pour se mettre sur de bons rails, il faudra se défaire d’une équipe aurillacoise toujours difficile à manœuvrer. Si le SA XV a parfois des difficultés loin de ses terres, le boss du sportif s’en méfie malgré tout. "On connaît les principes de cette équipe. C’est une formation qui joue dans le camp de l’adversaire et qui profitent des fautes de l’adversaire dans l’entrejeu pour prendre des pénaltouches et enclencher des ballons portés, où ils sont efficaces. Ils ont cette capacité à tenir le ballon dans le camp adverse. Une équipe agréable à voir jouer mais qui, espérons-le, soit désagréable à voir jouer ce vendredi soir."

Piqûre de rappel

Si l’ancien arbitre n’était pas encore là, la rencontre de la saison passée à Chanzy a laissé des mauvais souvenirs dans la tête des joueurs. Ces derniers ne veulent pas répéter les mêmes erreurs. À l’image de Gauthier Gibouin, qui injecte une piqûre de rappel à son équipe : "Cette défaite nous avait fait mal. On s’était un peu emballé la saison dernière, on avait peut-être fait les vingt ou trente meilleures minutes de la saison. On franchissait, on gagnait nos duels, on s’est cru arrivé. Puis, on s’était jeté les ballons sur la tête et fait rouler dessus en conquête. Le bonus défensif avait même failli nous échapper." Le groupe espère donc voir une tout autre tournure de match. Et pour cette première à domicile, les Violets découvriront aussi leur toute nouvelle pelouse synthétique. Une surface qui a souvent tendance à valoriser les capacités athlétiques et donc à permettre à ceux qui ont une bonne pointe de vitesse de la maximiser. "Le côté un peu pervers c’est que ça tape plus fort du coup, précise Gauthier Gibouin, troisième ligne du SA XV. Quand un joueur se lance du troisième rideau, en hiver par exemple, il n’y aura pas de la boue pour qu’il arrive à 25 km/h, il arrivera à 32, 33." Cette rencontre sera une première pour Ruiz dans sa nouvelle maison, une première pour les joueurs sur leur nouvelle pelouse. Les supporters aussi auront-ils droit à une première… Victoire ?