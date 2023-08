Nationale : très chaude ouverture pour Bourg-en-Bresse face à Carcassonne

C'est une belle rencontre qui s'ammorce en ouvertrure du championnat. Bourg-en-Bresse recevra dans son antre les Carcassonnais, relégués en Nationale à l'issue de la saison dernière.

Difficile de trouver nocturne (façon de parler) inaugurale plus à même de mettre en… Lumière cette toute première journée de Nationale, quatrième du nom.

Nettement moins à l’aise qu’espéré par ses fidèles supporters la saison dernière, l’Union Sportive Bressane - Pays de l’Ain reçoit Carcassonne, soit le meilleur des deux relégués du précédent épisode à l’étage supérieur. Une reconquête ne saurait attendre, ce que Massy, pour être monté à maintes reprises dans l’ascenseur depuis une décennie, n’est pas sans savoir. L’un des grands favoris à la (re) montée directe n’aura pas le droit à l’erreur lors de la réception de Tarbes. Le parfum du Pro D2 ne flottera pas uniquement dans les cieux de l’Ain et de l’Essonne. Périgueux et Nice semblent en mesure de se mêler à la lutte, sachant que la route sera longue, très longue. Le champion sortant de Nationale 2 aura davantage de pression que son vaincu de l’épilogue vichyssois. Vienne, sans la moindre connotation péjorative cela va de soi, endosse le costume du petit Poucet, rôle que son hôte blagnacais est susceptible, lui, d’abandonner pour de bon. Non pas pour se parer des attributs de l’ogre, mais pour marquer d’abord et avant tout son territoire des Ramiers. En embuscade également, Narbonnais et Albigeois. Très agréables à voir jouer l’an passé, les Septimaniens devront gagner en efficacité, en régularité, comme ils avaient si bien su le faire après l’ultime rebond pandémique de l’automne 2020. Chambéry est prévenu, tout comme Bourgoin-Jallieu, hôte de Tarnais en lice pour une quatrième phase finale d’affilée (2021, 2022, 2023), record absolu ! La confrontation entre Hyères-Carqueiranne et Suresnes passe de prime abord un peu plus inaperçue mais attention tout de même aux outsiders appelés à brouiller tôt ou tard les cartes, parfois à la surprise générale.

Battus par Rennes en finale du championnat de France de Fédérale 1 au printemps 2022, les Varois ont aisément remporté le duel qui les opposait aux Bretons dans l’optique du maintien. Rien ne leur interdit de regarder vers le haut, même si, inversement, le RC Suresnes, plutôt décevant en 2022-2023, a pas mal de revers à se faire pardonner, en bord de Seine notamment.

En tout état de cause, une chaude ouverture en perspective, et pas seulement du fait de la trajectoire de la colonne de mercure.