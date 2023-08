Les Massicois ont été impactés par les absences durant leur préparation. Ils retrouveront leur ossature collective pour ce premier match à domicile.

La préparation des Massicois a révélé assez immédiatement leur nœud gordien qu’ils devront trancher. Trente-sept coéquipiers ils sont, au démarrage de cette saison, et cet effectif assez réduit a été soumis immédiatement lors de son dernier match amical contre Périgueux, à la problématique des absences trop nombreuses. Douze espoirs avaient participé à ce déplacement conclu sur une faillite stratégique et un engagement parfois trop limité qui ont provoqué une défaite sèche. Face au Stade français, privés de ballons offensifs dans le camp parisien, les Massicois avaient balancé dans un rôle de sparring-partner. Ces deux matchs disputés dans des configurations hybrides ont confirmé ce qui était pressenti, que la gestion des états de forme sera au centre des préoccupations pour emmener le plus loin possible ce groupe commando.

Pour samedi, les retours ont regonflé les voiles, et l’équipe qui sera alignée contre Tarbes ressemblera bien à une formation reléguée du niveau supérieur. On compte dans le XV des titulaires dix joueurs qui connaissent bien le Pro D2. Et donc ils s’élanceront sans avoir ressenti encore leurs premières sensations collectives. Dans sa forme, leur calendrier leur offre une plage de tâtonnement. Avec trois premiers matchs à domicile (Tarbes, Narbonne, et Hyères-Carqueirannes), il peut leur servir de tremplin. "C’est ce que je m’étais dit au moment où le programme est sorti, commente le manager Jean-Baptiste Dimartino. Mais depuis Périgueux, je ne suis plus aussi formel. Au moins, ce match nous a permis d’avoir matière à travailler, ce que nous avons bien fait durant toute cette semaine. Voilà, nous savons que ce sera dur, et ça commence maintenant."

Tarbes sans ses Fidjiens

Les Franciliens accueilleront des adversaires qui se déplaceront dans une forme de débrouille. Organisé dans le flot des retours des congés scolaires, quand les tarifications des voyages en avion ou en train battent des records, ce déplacement devra se faire par dix heures de bus. Les Tarbais rejoindront Massy ce soir vers 20 heures. Ils démarreront leur championnat par ce voyage à vingt heures de route pour se mettre dans le bain. Ils disputeront aussi ce premier match sans leur paire de centre fidjienne, les recrues Kalione Nasoko et Savenaca Rawaca étant toujours en attente de visa. Il manquera aussi le centre Johan Paulet, si bien que la puissance offensive au centre du terrain sera amoindrie par ces trois absences. À quoi s’ajoutent trois matchs amicaux pas vraiment aboutis, et même plutôt ratés, contre Angoulême, Narbonne et Blagnac. "Nous n’avons pas rivalisé, concède l’entraîneur Nicolas Cabannes. Nous avons été mis en difficulté, et nous nous déplaçons chez un relégué du Pro D2 dont nous connaissons parfaitement la culture du jeu. C’est bien, on a dix heures de bus pour créer des liens, et un match très difficile pour poursuivre notre préparation."