Une poignée - seulement - d’internationaux tricolores retenus pour le Mondial sont sur le marché actuellement. Pourtant, on est en droit de s’attendre à du mouvement.

Si l’avenir est déjà assuré et connu pour une grande majorité des trente-trois Bleus amenés à disputer le Mondial, quatre d’entre eux vont être, dans les semaines et mois à venir, confrontés à un choix d’avenir : Arthur Vincent (23 ans, 16 sélections), Romain Taofifenua (32 ans, 43 sélections), Gabin Villière (27 ans, 12 sélections) et Sipili Falatea (26 ans, 13 sélections) sont arrivés dans leur dernière année de contrat. Si leur préoccupation est avant tout sportive, leurs représentants œuvrent en coulisses.

Le premier dossier à être réglé devrait être celui de Vincent. Le centre ou ailier a, selon nos informations, donné son accord oral au MHR et va donc prochainement signer un nouveau bail avec le club dont il porte les couleurs depuis désormais dix ans. Sa prolongation était perçue comme un sujet de la plus haute importance par les dirigeants héraultais.

Le Racing espère "Grand Tao"

Les conseillers de Gabin Villière, aussi, ont déjà échangé avec les décideurs du RCT en vue d’une poursuite de leur aventure commune, issue qui satisferait toutes les parties. Mais la première offre transmise par le club rouge et noir, qui doit composer avec le salary cap, n’a pas permis de déboucher sur un accord. Si le nom de l’ailier circule logiquement sur le marché, l’intéressé souhaiterait attendre la fin de la Coupe du monde pour se pencher sur ce dossier et reprendre les négociations avec ses dirigeants. D’ici là, d’autres prétendants ne manqueront pas de venir au renseignement.

Romain Taofifenua, joueur au profil rare, attise de la convoitise depuis de longs mois. Engagé jusqu’au 30 juin 2024 avec le Lou, le numéro 5 a fait l’objet d’une cour assidue de la part du RCT mais le Racing 92 est aujourd’hui le prétendant le mieux placé pour s’attacher ses services. Dans les Hauts-de-Seine, il pourrait rejoindre son partenaire de club Demba Bamba dont la signature pour quatre saisons a été officialisée, ce mercredi, par le club francilien. Au même poste, Sipili Falatea est également un acteur du marché (voir ci-contre). Le pilier droit restera-t-il à l’UBB ? Le club girondin devra régler une équation mathématique pour parvenir à le conserver alors qu’il possède, à ce poste, deux spécialistes d’envergure sous contrat, Ben Tameifuna et Carlü Sadie. Aux dernières nouvelles, Clermont, Lyon et Toulon auraient, en parallèle, pris des renseignements au sujet de Sipili Falatea, entre autres numéros 3 disponibles sur le marché. Dossiers à suivre.