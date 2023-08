La deuxième journée de Top 14 s'ouvre ce vendredi soir avec la rencontre entre le Stade français et Oyonnax. Découvrez les compositions probables des six autres affiches de la première journée de championnat.

Stade français - Oyonnax

Le XV de départ du Stade français : 15. Hamdaoui ; 14. Dakuwaqa, 13. Ward, 12. Boudehent, 11. Ahmed ; 10. Henry, 9. Gimbert ; 7. Briatte (cap.), 8. Hirigoyen, 6. Ory ; 5. Pesenti, 4. Gabrillagues ; 3. Melikidize, 2. Ivaldi, 1. Abramishvili.

Remplaçants : 16. Panis, 17. M. Alo-Emile, 18. Van der Merscht, 19. Habel-Kuffner, 20. Kockott, 21. Delbouis, 22. Segonds, 23. Ndiaye.

Le XV de départ d'Oyonnax : 15. Ensor ; 14. Sweetnam, 13. Farrell, 12. Millet, 11. Ikpefan ; 10. Soulan, 9. Ruru ; 7. Credoz, 8. Grice, 6. Picault ; 5. Battye, 4. Lebas ; 3. Oz, 2. Geledan, 1. Raynaud (cap.).

Remplaçants : 16. Durand, 17. Bordenave, 18. Fifita, 19. Lebreton, 20. Cassang, 21. Bouraux, 22. Mensa, 23. Berthaud.

La Rochelle - Lyon

Le XV de départ probable de La Rochelle : 15. Dulin ou Leyds ; 14. Thomas, 13. Nowell, 12. Favre, 11. Leyds ou Bollengier ; 10. West, 9. Kerr-Barlow (cap.) ; 7. Jégou ou Cancoriet, 8. Cancoriet ou Haddad-Victor, 6. Dillane ; 5. Piquette, 4. Lavault ; 3. Colombe ou Kuntelia, 2. Lespiaucq-Brettes, 1. Païva.

Remplaçants : 16. Idoumi, 17. Sorin, 18. Ployet, 19. Haddad-Victor ou Jégou, 20. Iribaren, 21. Berjon, 22. Bollengier ou Bosmorin, 23. Kuntelia ou Colombe.

Infirmerie : Raymond Rhule, blessé à un genou, devrait encore être trop juste.Matthias Haddad-Victor, touché à une épaule en amical, est espéré parmi les postulants. Remis d’un choc à une pommette, Hugo Reus a repris l’entraînement. En cette fin de semaine, le staff devait décider ou non de la participation de l’arrière international Brice Dulin à ce match, sa participation étant du domaine du probable.

Le XV de départ probable de Lyon : 15. Arnold (cap.) ; 14. Mignot, 13. Maraku, 12. Godwin, 11. Rattez ; 10. F. Smith, 9. Pages ; 7. Pacheco, 8. Botha, 6. Guillard ; 5. Goujon, 4. Lambey ; 3. Kaabeche, 2. Coltman, 1. Rey.

Remplaçants : 16. Charcosset, 17. Medrano, 18. Roussel, 19. Kpoku ou William, 20. Dumas, 21. Jackson, 22. Parisien, 23. Bamba.

Infirmerie : Victime d’une luxation du genou qui avait été réduite dès samedi soir, le demi de mêlée Jean-Marc Doussain a été opéré ce jeudi des ligaments croisés du genou. Sa saison est évidemment terminée. Les absents longue durée (Léo Berdeu, Maxime Gouzou) sont en phase de reprise tandis que Thibaut Regard et Paulo Tafili, victimes de pépins au mollet, ont repris l’entraînement et postuleront la semaine prochaine. Le troisième ligne Liam Allen (entorse acromio-claviculaire) est encore aux soins pour quelques jours.

Bordeaux-Bègles - Castres

Le XV de départ probable de l'UBB : 15. Buros ; 14. Uberti, 13. Depoortère, 12. Tapuaï, 11. Tambwe ; 10. Holmes ou Garcia, 9. Abadie ; 7. Vergnes-Taillefer, 8. Miquel ou Lakafia, 6. Diaby ; 5. Jolmes, 4. Douglas ; 3. Sadie, 2. Lamothe (cap.) ; 1. Kaulashvili.

Remplaçants : 16. Maynadier, 17. Boniface, 18. Ricard, 19. Miquel ou Lakafia, 20. Nanette, 21. Garcia ou Holmes, 22. Ducuing, 23. Cobilas ou Vaotoa.

Infirmerie : Jefferson Poirot et Marko Gazzoti seront absents pour huit semaines environ. Le premier est touché à un genou et le second s’est fracturé un pouce. Adam Coleman est allé rejoindre l’équipe du Tonga qui va jouer la Coupe du Monde. Cédric Cazeaux souffre d’un mollet, Pierre Bochaton d’un genou, Romain Laterrade d’une cheville et Conor Sa du tendon d’Achille. Pete Samu n’est pas arrivé et Tevita Tatafu est touché à une main. Lekso Kaumashvili et Vadim Cobilas sont en revanche de retour.

Le XV de départ probable de Castres : 15. Dumora ; 14. Palis, 13. Séguret, 12. Cocagi, 11. Hulleu ; 10. Popelin, 9. Fernandez ; 7. Cope, 8. Papali’i, 6. Ardron ; 5. Staniforth, 4. Maravat ; 3. Hounkpatin, 2. Barlot, 1. Guerois.

Remplaçants : 16. Zarantonello, 17. Tichit, 18. Pieterse, 19. Peysson, 20. Doubrère, 21. Le Brun, 22. Botitu, 23. Chilachava.

Infirmerie : le deuxième ligne Florent Vanverberghe s’est donné une blessure à une épaule lors de l’un des derniers entraînements précédant la rencontre face à la Section paloise. Son absence est estimée à plusieurs semaines. L’ailier Martin Laveau est toujours en phase de réathlétisation (tendon d’Achille) de même que le pilier gauche Wayan de Benedittis (douleurs lombaires). Pour le reste, le capitaine et troisième ligne aile Mathieu Babillot est suspendu (une rencontre) pour avoir récolté un carton rouge lors de la première journée.

Clermont - Perpignan

Le XV de départ probable de Clermont : 15. Newsome, 14. Jurand ou Delguy, 13. Simone (cap.), 12. Fouyssac ou Hériteau, 11. Raka, 10. Plisson ou Urdapilleta, 9. Jauneau, 7. Tixeront, 8. Timu, 6. Dessaigne ou Guilly, 5. Simmons, 4. Lanen, 3. Slimani, 2. Fourcade, 1. Falgoux

Remplaçants : 16. Couly, 17. Beria ou Bibi Biziwu, 18. Jedrasiak, 19. Yato, 20. Bézy, 21. Plisson ou Urdapilleta, 22. Hériteau ou Fouyssac, 23. Ojovan.

Infirmerie : pas de blessés majeurs à signaler après le déplacement à Oyonnax. Au rayon des bonnes nouvelles, Cristian Ojovan, Bautista Delguy et Benjamin Urdapilleta devraient faire leur retour contre Perpignan. Hormis ces retours, Christophe Urios ne pourra pas compter sur Yohan Beheregaray (pubalgie), Benjamin Boudou (fracture du péroné) et Alexandre Fischer (rupture des ligaments croisés). Folau Fainga’a (Australie A), Marcos Kremer, Tomas Lavanini (Argentine), Fritz Lee (Samoa) et George Moala (Tonga) sont tous en sélection.

Le Xv de départ probable de Perpignan : 15. Dupichot ; 14. Veredamu, 13. Barraque, 12. Naqalevu ou Duguivalu, 11. Crossdale ; 10. McIntyre (cap), 9. Deghmache ; 7. Sobela, 8. Oviedo, 6. Galletier ou Bachelier ; 5. Tuilagi, 4. Labouteley ; 3. Joly, 2. Montgaillard ou Maurouard, 1. Lotrian ou Chiocci.

Remplaçants : 16. Montgaillard ou Maurouard, 17. Lotrian ou Chiocci, 18. Eru, 19. Velarte ou Bachelier ou Galletier, 20. Rodor, 21. Acebes, 22. Dubois, 23. Fakatika ou Roelofse

Infirmerie : le début de saison difficile de l’Usap concerne aussi l’infirmerie. Jacobus Van Tonder s’est blessé au grand pectoral face au Stade français et manquera les prochaines semaines. Le troisième ligne Alan Brazo est lui touché à l’ischio-jambier et ne postule pas pour ce déplacement en Auvergne. Blessé à la cheville, Giorgi Tetrashvili devrait aussi manquer ce rendez-vous. À l’inverse, le retour de Kélian Galletier va faire du bien à la troisième ligne de Perpignan.

Pau - Racing 92

Le XV de départ probable de Pau : 15. Maddocks ; 14. Laporte, 13. Ezeala, 12. Decron, 11. Carol ; 10. Simmonds, 9. Robson ou Daubagna ; 7. L. Whitelock (cap.), 8. Hewat ou Puech, 6. Zegueur ; 5. Metz, 4. Ducat ; 3. Corato, 2. Rey, 1. Thompson-Stringer.

Remplaçants : 16. Delhommel, 17. Seneca, 18. Auradou, 19. Hewat ou Puech, 20 Daubgna ou Robson, 21. Mondinat, 22. Gailleton, 23. Tokolahi.

Infirmerie : la Section paloise sera privée de Mickael Capelli (genou, ligament latéral interne), le troisième ou deuxième ligne récent champion du monde avec les moins de 20 ans, Brent Liufau (genou, ligament latéral interne), le centre Eliott Roudil (genou, ligament croisé), l’ailier Aminasi Tuimaba (fracture à un avant-bras) et bien sûr de Sam Whitelock pris par la Coupe du monde. Beka Gorgadze et Guram Papidze sont avec la sélection georgienne. Le deuxième ligne Lekima Tagitagivalu est avec les Fidji, le centre Tumua Manu avec les Samoa et le pilier Siegfried Fisi’ihoi avec le Tonga.

Le XV de départ probable du Racing 92 : 15. Spring ; 14. Wade, 13. Saili, 12. Chavancy (cap.), 11 Naituvi ; 10. Tedder, 9. Le Garrec ; 7. Baudonne, 8. Joseph, 6. Lauret ; 5. Sanconnie, 4. Chouzenoux ; 3. Gomes Sa, 2. Chat, 1. Moukoro

Remplaçants : 16. Tarrit, 17. Ben Arous, 18. Poloniati, 19. Diallo, 20. Le Bail, 21. Gibert, 22. Klemenczak, 23. Laclayat

Infirmerie : l’équipe qui affrontera samedi la Section paloise ne sera pas fondamentalement différente de celle ayant battu l’UBB la semaine dernière, puisque seuls Christian Wade et Francis Saili remplacent Donovan Taofifenua et Olivier Klemenczak dans le XV de départ. Thomas Laclayat et Jules Le Bail devraient quant à eux faire leurs premières apparitions sur le banc de touche de leur nouvelle équipe. Boris Palu, auteur d’un mauvais geste la semaine dernière, est suspendu.

Toulon - Bayonne

Le XV de départ probable de Toulon : 15. Luc ; 14. R. Rebbadj, 13. Sinzelle, 12. Tuicuvu, 11. Dréan ; 10. Hervé, 9. Danglot ; 7. Abadie, 8. S. Tolofua, 6. Coulon ; 5. A.W. Jones, 4. Halagahu ; 3. Setiano, 2. Baubigny (cap.), 1. Devaux.

Remplaçants : 16. C. Tolofua, 17. Priso, 18. Tanguy, 19. Du Preez, 20. Serin, 21. Smaili, 22. Rabut, 23. Brookes.

Infirmerie : remis de sa commotion subie en amical face à Perpignan, le pilier anglais Brookes est disponible, à l’instar du jeune deuxième ligne Le Corvec (cervicales). Libéré par le groupe France, le demi de mêlée Baptiste Serin est revenu sur la rade. Blessé à une cheville lors du match à Lyon, Jérémy Sinzelle est apte. Étrillard (talon), S. Rebbadj (genou) et Domon (cheville) sont les blessés longue durée. L’ouvreur australien Noah Lolesio a été ménagé en début de semaine et ne devrait pas être dans le groupe. Avec la communication des dernières listes par les différents sélectionneurs, les Mondialistes varois sont connus : Gros, Gigashvili, Alainu’uese, Ribbans, Ollivon, Isa, White, Biggar, Villière, Paia’aua, Waisea, Wainiqolo, Fainga’anuku.

Le XV de départ probable de Bayonne : 15. Tiberghien ; 14. Erbinartegaray, 13. Muscarditz, 12. Martocq, 11. Rasaku ; 10. Lopez (cap.), 9. Rouet ; 7. Iturria, 8. Cassiem, 6. Bourdeau ; 5. Paulos, 4. Ceyte ; 3. Tatafu, 2. Giudicelli, 1. Cormenier.

Remplaçants : 16. Bosch, 17. Béthune, 18. Ratuniyarawa, 19. Héguy, 20. Machenaud, 21. Dolhagaray, 22. Callandret, 23. Cotet.

Infirmerie : le pilier Matis Perchaud (aponévrose plantaire) est indisponible. l’arrière-buteur Gaëtan Germain, qui se remet de son opération des ligaments croisés à un genou, n’a pas encore repris le rugby. Il est attendu après la Coupe du monde. L’ailier Bastien Pourailly (fracture d’un péroné) a repris l’entraînement collectif quand l’arrière Luke Morahan a toujours des problèmes d’insensibilité à un pied. Premier match de l’ancien Oyonnaxien Aurélien Callandret, rétabli de son alerte à une cuisse.

Toulouse - Montpellier

Le XV de départ probable de Toulouse : 15. Lebel ; 14. A. Retière, 13. Guitoune ou Barassi, 12. Costes, 11. Bituniyata ou Tauzin ; 10. Germain, 9. Graou ; 7. Banos, 8. Roumat, 6. Placines (cap.) ; 5. Fa’asalele, 4. Brennan ou Elstadt ; 3. Franks, 2. Cramont ; 1. Neti.

Remplaçants : 16. Boubila, 17. Duprat, 18. Vergé, 19. Banos ou Elstadt, 20. T. Ntamack, 21. Searle, 22. Tauzin ou Bituniyata, 23. Merkler.

Infirmerie : trop juste pour chausser les crampons sur la pelouse de Bayonne, Guillaume Cramont fait son retour face au MHR. Le huit de devant haut-garonnais est par contre toujours privé d’Emmanuel Meafou, indisponible après sa blessure au niveau de l’aponévrose plantaire subie en finale du Top 14. Derrière, Dimitri Delibes est trop juste pour reprendre la compétition ce dimanche soir. De son côté, l’arrière polyvalent promis à un très bel avenir, Kalvin Gourgues, est lui aussi à l’infirmerie.

Le XV de départ probable de Montpellier : 15. Tisseron ou Bouthier ; 14. Ngandebe, 13. Darmon, 12. Serfontein, 11. Bridge ; 10. Carbonel, 9. Coly ; 7. Bécognée (cap.), 8. Tauleigne ou Simmonds, 6. Van Rensburg ou Nouchi ; 5. Chalureau ou Duguid, 4. Verhaeghe ; 3. Tu’inukuafe, 2. Latu, 1. Forletta ou Erdocio.

Remplaçants : 16. Karkadze, 17. Erdocio ou Forletta, 18. Duguid ou Chalureau, 19. Nouchi ou Van Rensburg, 20. Doumenc, 21. Eymeri, 22. Foursans, 23. Bouthier ou Tisseron.

Infirmerie : revenus à Montpellier mercredi, les deux deuxième lignes internationaux tricolores Florian Verhaeghe et Bastien Chalureau pourraient être alignés contre Toulouse, un club par lequel ils sont tous les deux passés. Pour le reste, le pilier Erdocio et le troisième ligne Nouci pourraient être récompensés pour leurs bonnes entrées en jeu face à la Rochelle. Paenga-Amosa, Camara, Dakuwaqa, Doumayrou sont forfaits. Simmonds pourrait être remis à temps.