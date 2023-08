Le gigantesque deuxième ligne australien Will Skelton (2m03 ; 145 kg) est l'invité du Tac au tac. Au programme, cookies, Freed from desire et amour déclaré à La Rochelle : Skelton se livre !

Dans ce nouvel épisode du Tac au tac, Will Skelton est notre invité. Alors qu'il va affronter la France dimanche soir au Stade de France, la montagne australienne s'est présentée en détente devant notre caméra (qu'il a fallu un peu remonter) pour nous parler de lui. Sa passion pour la pâtisserie et tout particulièrement les cookies, son amour pour la ville et le club de la Rochelle ou encore la musique "Freed from desire" qu'il adore, le grand costaud a donné son avis sur pleins de choses différentes. Mais toujours avec le sourire. Champion d'Europe avec la Rochelle à deux reprises, avec les Saracens aussi, Will Skelton est un personnage marquant du rugby mondial par son gabarit évidemment mais aussi par sa personnalité. Un moment sympathique à déguster sans modération !