Alors que l’équipe type devrait débuter la dernière rencontre de préparation, Fabien Galthié travaille plusieurs scénarios avec ses finisseurs.

Il était certain que ce dernier match de préparation permettrait à l’équipe type du XV de France de se jauger à balles réelles pour achever la phase de préparation tambour battant. On pouvait aussi logiquement penser que Fabien Galthié en profiterait pour affiner sa liste des finisseurs et ainsi dévoiler une hiérarchie sur ce fameux banc des remplaçants. Ce ne devrait pas être le cas. Ce rendez-vous face à l’Australie fait toujours partie de la préparation pensée sur huit semaines et le sélectionneur va donc se lancer dans d’ultimes expérimentations avant de basculer sur la compétition. Les Bleus ont insisté pendant cette dernière semaine caniculaire à Capbreton pour se confronter à tous les types de scénarios qu’ils pourraient retrouver dans les prochaines semaines. Des scénarios qu’ils vont tenter de dérouler face aux Wallabies.

Le staff du XV de France a décidé de conserver son traditionnel banc des remplaçants avec six avants et deux trois-quarts avec seulement Baptiste Couilloud et Melvyn Jaminet. Chez les avants, Sébastien Taofifenua sera le "joker médical" de luxe de ce dernier match avant de repartir en club. Il prendra place aux côtés de Peato Mauvaka, Dorian Aldegheri, Cameron Woki, Paul Boudehent mais aussi RomainTaofifenua qui peut faire son retour à la compétition après trois semaines de "repos" en raison d’une douleur à l’ischio-jambier. Néanmoins, ce 6-2 choisi par Fabien Galthié ressemble fortement à un 5-3.

En effet, lors de la séance à haute intensité de mercredi, le troisième ligne rochelais Paul Boudehent a rapidement effectué quelques séquences à la place de François Cros avant de prendre la place, pendant un temps bien plus long, de Jonathan Danty. Boudehent sera donc le choix numéro un du staff pour se positionner au centre en fonction des événements. Le sélectionneur tente d’accrocher une nouvelle corde à son arc, comme il a déjà pu le faire en jouant sur la polyvalence du troisième ligne Sekou Macalou, couvrant aussi le poste d’ailier quand il est sélectionné comme finisseur.

Ramos, ouvreur suppléant

La configuration de ce banc des remplaçants, avec la présence de Melvyn Jaminet à la place d’Antoine Hastoy, ne laisse aussi aucun doute sur la volonté de Fabien Galthié de donner du temps de jeu à Thomas Ramos au poste d’ouvreur avant le début de la compétition. Le Toulousain a pris longuement le relais de Matthieu Jalibert lors de la séance à haute intensité. L’arrière du XV de France ne découvre pas le poste puisqu’il a souvent glissé à l’ouverture avec son club, que ce soit en cours de match ou même en endossant le numéro dix dès le coup d’envoi, notamment lors de la finale de Top 14 2021 remportée face à La Rochelle. Il est donc une option crédible et Fabien Galthié souhaite le vérifier.

Thomas Ramos n’a pas souvent eu l’occasion de se montrer à ce poste en équipe de France, lui qui préférait botter en touche la semaine dernière au moment d’évoquer cette possibilité : "c’est un poste complètement différent de celui d’arrière, car on doit prendre des décisions beaucoup plus vite. C’est aussi pour ça qu’il faut un temps d’adaptation et encore plus au niveau international. Jouer numéro dix en club, en Top 14 ou Coupe d’Europe, sans manquer de respect à ces compétitions, ce n’est pas le niveau international. Ce ne sont pas dix minutes de temps de jeu à l’ouverture (jusqu’à présent avec les Bleus, N.D.L.R.) qui vont faire que je vais pouvoir jouer à ce poste-là tous les week-ends."

Mais s’il démontre qu’il peut parfaitement suppléer l’ouvreur titulaire en cours de rencontre, cela devrait influencer les futures compositions du banc des finisseurs pour la coupe du monde. C’est un casse-tête dont raffole Fabien Galthié depuis sa prise de fonction, lui qui va encore confier une double mission à Peato Mauvaka face aux Wallabies puisque le talonneur toulousain a encore remplacé Grégory Alldritt en numéro huit ce mercredi. Cela avait déjà été le cas face aux Fidji à Nantes.