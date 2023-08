Midi Olympique et le club "myMidol" vous donnent l'opportunité de gagner cinq maillots dédicacés par le meilleur joueur du monde 2021, Antoine Dupont. On vous explique comment tenter votre chance !

Avoir le maillot domicile des Bleus pour la Coupe du monde en France et en plus signé par le capitaine de l'équipe de France Antoine Dupont, ça peut être quelque chose de sympa non ? Midi Olympique, via son club myMidol, vous donne cette opportunité ! Et la chance ne sera pas que pour une seule personne puisque cinq maillots sont à gagner. 5 d'entre vous, chers abonnés, auront l'honneur de pouvoir fièrement porter le maillot tricolore dédicacé pour l'ouverture du plus grand évènement rugby de l'année.

Rejoignez le club myMidol et tentez de gagner le nouveau maillot des Bleus dédicacé par Antoine Dupont ! \ud83c\udf81



C'est ici > https://t.co/Q4XU8LBAky pic.twitter.com/ltKgVl5hJH — Midi Olympique (@midi_olympique) August 21, 2023

Pour participer, rien de plus simple

Se rendre sur le site myMidol

Se connecter à son compte (en haut à droite de la page) et être abonné ou souscrire à un abonnement Midi Olympique

Cliquer sur le bouton « Je participe »

Une fois le tout validé, il n'y aura plus qu'à attendre que la chance soit de votre côté pour ce joli lot. Mais vous pouvez également tenter de remporter plein d'autres cadeaux comme le ballon officiel de la Coupe du monde 2023 ou encore des places en loge avec hospitalité pour Afrique du Sud - Irlande !