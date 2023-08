Les Irlandais ont facilement maîtrisé la situation face à des Anglais confrontés à une nouvelle affaire de plaquage dangereux, cette fois c’est Billy Vunipola qui risque gros.

Si vraiment, ce match méritait le qualificatif "de préparation", alors Andy Farrell peut s’endormir avec le sentiment du devoir accompli (à la différence de son fils). L’Irlande a récité ses gammes avec une forme de sérénité qui a de quoi faire douter ses concurrents les plus ambitieux. À la base de tout, les Verts prospèrent sur cette défense intransigeante et sur cet art de pourrir les rucks adverses. Balle en main, les séquences s’enchaînent avec une précision chirurgicale, même quand Johnny Sexton n’est pas là. Son remplaçant Ross Byrne aura fait l’un de ses meilleurs matchs sous le maillot national (passe sautée pour Lowe sur le quatrième essai) et pour couronner le tout, le dernier essai fut marqué par Keith Earls, l’ailier vétéran du Munster qui fêtait sa centième cape, après une autre passe à longue portée, de Bundee Aki cette fois. Le scénario semblait avoir été écrit à l’avance.

À Dublin, on avait l’impression d’assister à une répétition générale, avec des partitions solos de haut vol, dont celle de Mack Hansen, cet ailier australien naturalisé capable de marquer et d’offrir un essai à Ringrose d’un maître service au pied. On arrête là les louanges car la météo semble même trop parfaite pour ce XV du Trèfle qui a engrangé son douzième succès consécutif. Une ombre au tableau tout de même, la blessure à un pied du talonneur Dan Sheehan touché à un pied.

Rouge pour Vunipola

Mais le plus frappant en cet après-midi ensoleillé, c’est le rôle de faire valoir assigné au XV de la Rose. Même ses partisans les plus optimistes ne peuvent pas ne pas se faire un sang d’encre avant le terrible match inaugural contre l’Argentine le 9 septembre. Non seulement, les Anglais se sont procuré très peu d’occasions, mais comme par un fait exprès, ils ont encore subi un carton jaune, changé en rouge par le bunker, et pour un plaquage épaule contre tête. Exactement la même situation que Owen Farrell contre le pays de Galles qui a fait un foin de tous les diables durant la semaine (lire en page "Cris et chuchotements"). Cette fois, le fautif s’appelle Billy Vunipola, 30 ans et 69 sélections. C’est presque trop gros pour être vrai et ça pourrait priver Steve Borthwick de deux cadres cruciaux pour son plan de jeu : "Je suis terriblement déçu par ce résultat, mais les joueurs continuent de se battre. Ceci dit, regardez, à quinze contre quinze, nous étions dans le match, mais à quinze contre quatorze, ce fut plus dur. Et j’ai remarqué que les joueurs qui sont entrés en jeu sur la fin nous ont apporté quelque chose", a-t-il commenté, contrit.

James Ryan, le capitaine irlandais a trouvé le moyen de faire la fine bouche : "Je ressens un peu de frustration, nous sommes contents d’avoir gagné, mais nous nous sommes jugés durement car on veut toujours faire mieux. Nous sommes toujours à la recherche d’une performance pleine avec 80 minutes de haut niveau." S’il le dit…