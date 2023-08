Ce lundi, sur le plateau du JT de 13 heures de TF1, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié annoncera "officiellement" la liste des 33 joueurs retenus pour la Coupe du monde. Il en a déjà informé ses joueurs, hier soir. Si le nom des neuf joueurs recalés a déjà fuité, le patron des Bleus a minutieusement préparé ce rendez-vous. Tant sur le plan de la communication interne que sur l’image.

C’est le jour J. Sur la flèche du temps chère à Fabien Galthié, ce lundi 21 août figure en bonne place depuis maintenant de longues semaines. Ce rendez-vous, le sélectionneur du XV de France l’a surligné, coché, entouré. Il le prépare avec beaucoup de précautions, de minutie. N’avez-vous pas entendu cette petite musique monter doucement, à chaque conférence du patron des Bleus pour tenter de dédramatiser l’instant ? Depuis quinze jours, à chacune de ses sorties médiatiques, il s’attache à minimiser l’importance de cette annonce. Il a même été jusqu’à marteler que ce n’était "pas un sujet" pour lui et son staff. Pourtant, au bout d’un long tunnel de sept semaines de préparation, cette étape n’a rien d’anodine. Elle est au contraire un marqueur fort du lancement de la compétition. Ou alors comment expliquer autrement que TF1, diffuseur officiel de la Coupe du monde 2023, accueille le patron des Bleus sur le plateau du JT de 13 heures présenté par Marie-Sophie Lacarrau ? La première chaîne française n’a pas pour habitude de traiter d’un "non-événement".

Fabien Galthié est bien placé pour savoir combien l’exercice peut être périlleux, douloureux. Joueur, il a connu les affres de la non-sélection pour la compétition reine. Ce fut vrai en 1995, mais surtout en 1999. Avant d’être rappelé, à chaque fois en cours d’exercice. Alors, dimanche soir, après leur retour de Nantes plus tôt dans la journée, il a réuni ses joueurs. Après un dernier "meeting" avec son staff pour trancher les quelques rares hésitations restantes, il a pris la parole avant le dîner. "Si on attendait dimanche pour faire la liste, ça signifierait qu’on n’aurait rien fait pendant quatre ans, avait-il déclaré samedi soir dans les entrailles du stade de la Beaujoire. On essaie de travailler de façon cohérente et chaque joueur connaît à peu près sa position, chaque joueur a pu échanger et lire à travers ces échanges notre potentielle décision."

Il n’empêche. Pour les neuf recalés (Bastien Chalureau, Dylan Cretin, Ethan Dumortier, Émilien Gailleton, Baptiste Serin, Yoan Tanga et Florian Verhaeghe, Brice Dulin, Thomas Laclayat qui avait remplacé Demba Bamba blessé), la pilule a forcément été rude à avaler. Comme un bon coup de règle sur les doigts : cinglant et vif. Sept semaines à suer sang et eau. Sept semaines à tutoyer un rêve pour certains, à atteindre un objectif pour d’autres. Pour finalement rentrer à la maison… et se tenir prêt à pallier la moindre blessure. "Lorsque l’on annoncera la liste des 33 joueurs, il y aura un groupe de joueurs en "stand-by", a prévenu Fabien Galthié. Des joueurs qui auront de fortes chances d’être sollicités pendant la compétition. On s’y prépare." Peut-être que le sélectionneur, très pointilleux et friand de sémantique, a déjà trouvé une appellation particulière pour ce groupe de joueurs, si près, si loin. Les réservistes ? Sans doute trop péjoratif. Les "Soutiens" ? Et pourquoi pas ? Cela ferait sens, rugbystiquement, mais aussi sur le plan linguistique.

Un dispositif inédit

Ce lundi matin, Fabien Galthié, à la demande de TF1, arrivera assez tôt à Boulogne-Billancourt, siège de la chaîne du groupe Bouygues. Marie-Sophie Lacarrau, originaire du sud-ouest et férue de rugby, lui sera présentée. Tout comme le dispositif inédit qui révélera "officiellement" le nom des 33 heureux élus aux téléspectateurs présents devant leur poste de télévision. À TF1, on assure que l’horaire de l’annonce n’est pas encore calé. "Tout dépendra de l’actualité", confie une responsable interne. Mais le JT débutera à 12 h 58 pour s’achever, quoi qu’il arrive, à 13 h 44. Au milieu de ce laps de temps, Fabien Galthié aura expliqué ses choix, avec des mots qu’il aura préalablement pesés en compagnie de son conseiller en communication. Il lancera alors véritablement le Mondial du XV de France.