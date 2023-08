Visé par un carton rouge lors du match de préparation face au pays de Galles, l’ouvreur et capitaine anglais Owen Farrell a vu sa sanction annulée en commission de discipline. Ce qui n’a pas manqué de faire réagir, jusqu’à World rugby.

La polémique n’a pas attendu longtemps, à l’annonce de l’annulation du carton rouge d’Owen Farrell mardi dernier. Des critiques d’abord, visant l’extrême clémence de la décision envers l’ouvreur, pourtant récidiviste au sujet de ses plaquages et des contacts épaule-tête. Il a déjà grillé une cartouche à ce sujet, celle du HCP (head contact process) qui impose un atelier d’entraînement sur la technique de plaquage et lui permet d’abaisser sa sanction d’une semaine.

Cette fois, pas besoin puisqu’il n’y a plus de sanctions. Et les critiques sur cette décision ont fusé, en commençant par celle du centre toulousain Pita Akhi : "Ce type a déjà pris combien de cartons rouges ? Et il s’en sort ? Putain, ça me fait chier." Dans le même temps, son coéquipier avec le Tonga et centre de Clermont, George Moala, a écopé de cinq semaines de suspension pour un plaquage dangereux. Un différentiel qui a renforcé la polémique et forcé Andy Farrell, sélectionneur de l’Irlande et père d’Owen, à sortir de sa réserve : "Tout ce que je peux dire est probablement biaisé. C’est toujours le cas quand vous parlez de votre enfant. […] Je me contenterai de dire que tout ce cirque autour de son cas est dégoûtant. Vraiment dégoûtant." Une sortie également provoquée par un fait majeur : l’appel de World Rugby de la décision, ce qui est une grande rareté dans l’histoire. Le joueur sera à nouveau entendu ce mardi (22 août).

Un appel qui a peu de chances d’aboutir

Comment l’instance suprême peut-elle contester une décision prise par une commission indépendante ? D’abord, les matchs de préparation de cet été sont inscrits au programme des Summer Nations Series, organisées par le Comité des 6 Nations. Dans les faits, World Rugby n’est donc pas organisateur. Le match Angleterre - Galles du 12 août, qui a vu le carton rouge attribué à Farrell, étant sous l’égide du Comité des 6 Nations, c’est lui qui a sollicité sa propre commission indépendante. World Rugby, par son appel, se constitue en quelque sorte "partie civile".

Pour autant, a-t-il des chances d’obtenir gain de cause ? À ce sujet, l’appel a tendu ces derniers jours les relations entre World Rugby et la Fédération anglaise (RFU), qui n’a que peu apprécié que l’instance suprême (dirigée par Bill Beaumont, un Anglais…) cherche à "disqualifier" son capitaine à quelques semaines de la Coupe du monde.

Mais la RFU sait aussi que la démarche, qui tient beaucoup pour de la communication, n’a que peu de chances d’aboutir. World Rugby, en prenant la décision de cet appel, a surtout voulu faire passer un message : son envie de fermeté pour ce qui touche à la santé des joueurs et notamment ce qui concerne les contacts à la tête. Des sujets sur lesquels il axe régulièrement sa communication et ses modifications de règlements. En faisant appel, World Rugby fait donc part de sa désapprobation.