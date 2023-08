Alors qu’ils paraissaient en mesure de l’emporter, les Toulonnais ont craqué en fin de match, en raison notamment d’un apport du banc insuffisant.

Le plan toulonnais était sans accroc, ou presque. Bien campés en défense, faisant jeu égal en conquête, avec même une mêlée fermée plus saignante, servis par un buteur, Enzo Hervé, efficace (5 pénalités sur 5, dont une de cinquante mètres, un drop raté), les Varois ont longtemps légitimement espéré faire le coup parfait à l’extérieur.

À l’image de la première action des Lyonnais, balle en main pendant près de deux minutes, sans arriver à mettre un crampon, ou presque, dans les 22 mètres adverses, et conclue par une perte de balle et une occasion d’essai pour les Varois, Toulon a eu les ballons et les occasions pour remporter un match perdu bien trop sèchement. "Le score est lourd vu la physionomie du match et la production de Toulon", reconnut volontiers le manager lyonnais, Fabien Gengenbacher.

Des remplaçants en dedans

Mais voilà, quand Toulon ne sut faire fructifier les quatre ou cinq ballons de récupération en sa possession, le dernier annihilé par un beau retour de Toby Arnold, toujours aussi précieux à l’approche de ses 36 printemps, le Lou a su porter l’estocade en fin de match par Xavier Mignot (71e) et Jérôme Rey (75e). Dominés dans les deux fins de chaque mi-temps, les Varois ne convoquaient pas l’argument d’une baisse de régime physique. "Il n’y a pas d’excuses, tranchait Pierre Mignoni. Ce sont des choses simples à faire. Il faut bien les faire, être déterminés dans ce qu’on fait. Il faut être tueurs. Nous ne l’avons pas été. À 15-13, nous commettons une faute de main sur le renvoi. Nous avons bien fait les choses pendant une heure. Ces dernières minutes sont mal gérées, sur le contact, la précision dans les rucks."

Le coach pointait aussi du doigt l’apport moins important de son banc, comparé à celui de son adversaire. "Il faut que les rentrants soient plus décisifs, appelait-il. Ce n’est pas le cas de tous, mais dans la globalité des huit entrants, cela n’a pas été suffisant dans l’apport attendu en fin de match…"