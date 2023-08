Alors que l’antagonisme régnait toujours en toile de fond entre les deux clubs, c’est bel et bien le Stade Français qui a imposé son rugby avec persuasion en Catalogne.

Alors que l’intersaison un peu tortueuse, du fait que l’intégralité du staff ne se retrouvera complètement qu’après la Coupe du monde, pouvait engendrer le tumulte, la démonstration de force des Stadistes pour cette ouverture de la compétition force le respect. Auteurs d’un contenu pertinent à souhait, où le pragmatisme fut la cheville ouvrière permanente d’un succès, les Parisiens n’auront jamais tremblé malgré les fulgurances désordonnées de l’adversaire. Un constat partagé par Rémi Bonfils : "Quand les garçons ont démontré une totale cohérence dans le jeu à 13 contre 15, c’était déjà un bon signe annonciateur. Les consignes furent établies dans ce sens, pour que personne ne sorte du cadre et ce fut le cas. C’est une belle récompense, car l’investissement était immense face à des Catalans qui ont beaucoup tenté." Sans jamais se fragiliser, en prenant le temps de la bonne décision dans le jeu courant où sur les lancements offensifs souvent positifs, les Stadistes ont prouvé une forme de maturité. L’exemple flagrant de la conquête, qui finira par faire plier définitivement des locaux plus invités dans le secteur. Remarquable auprès d’un tel contexte.

Fondamentaux réalistes

Avec une telle base et des fondations aussi solides, le Stade français a construit savamment sa propre réussite. Sans rechigner à disputer les largeurs quand le jeu l’imposait et en s’autorisant des passes plus osées lorsque la fin approchait. Le technicien poursuit : "On essaie d’initier toujours nos joueurs à ce type de mouvements. Semaine après semaine, c’est un long cheminement et c’est dans la droite lignée de la philosophie que veut instaurer le staff cette saison. On a dit aux garçons qu’on savourait cette victoire, mais qu’il fallait aussi la digérer, car on doit regarder certaines choses avant d’accueillir Oyonnax vendredi." Une forme d’apaisement à contempler, où les joueurs en rose ont tout simplement proposé un rugby plus efficace à bien des égards. Dans la fournaise de la cathédrale d’Aimé-Giral, ce n’était certainement pas aisé. Mais ce test grandeur nature aura permis à coup sûr de constater dans le club de la capitale, une certaine épaisseur de qualité qui pourrait permettre d’entrevoir les futures échéances avec sagesse. Et surtout l’humilité nécessaire que ce groupe dégage pour aller chercher un si joli résultat face à des Catalans toujours aussi complexes à manœuvrer dans leur antre.