Malgré beaucoup de scories, les Lyonnais ont su plier sans craquer et se montrer réalistes en montrant un visage combatif.

Les débuts de saison se suivent et se ressemblent d’une certaine manière du côté de Gerland. Il y a un an, pour sa première à domicile (2e journée), le Lou avait décroché un point de bonus défensif inespéré, en forme de hold-up, grâce une fin de match endiablée, après une performance d’ensemble insipide, contre les Rochelais, champions d’Europe en titre. Samedi, dans un style différent, il a cette fois décroché un point de bonus offensif inattendu, arraché à cinq minutes du coup de sifflet final, en conclusion d’une victoire qui se serait suffi à elle-même.

Bien sûr, il est beaucoup trop tôt pour tirer des enseignements définitifs de ces quatre-vingts premières minutes, disputées sans une palanquée de joueurs, retenus en sélection. Mais si la réception de La Rochelle lors de la deuxième journée la saison dernière avait donné le "la" d’une équipe lyonnaise déroutante, capable dans une même mi-temps d’errements indignes à des fulgurances les plus enthousiasmantes, on veut bien que celle de samedi donne le la de la saison à venir.

On ne parle pas évidemment des scories, propres à la période de l’année, qu’il faudra corriger, des ballons perdus en touche à une mêlée perfectible, en passant par un manque d’efficacité sur son temps fort en fin de première période, qui aurait pu coûter au final, mais d’une physionomie d’ensemble, d’un caractère. Le Lou a souffert, le Lou a plié, mais il n’a jamais semblé paniquer, baisser les bras, être pris de court, et – surtout –, il a su attendre son heure en fin de chaque mi-temps. "Ne pas lâcher fait partie de l’état d’esprit que nous recherchons, explique le manager, Fabien Gengenbacher. Maintenant, nous allons tâcher de le cultiver, nous attacher à donner ça sur le terrain pour donner du plaisir à nos familles, nos supporters, nos partenaires. Au Lou, nous avons envie d’être une équipe combative, qui ne lâche rien jusqu’au bout."

Paddy Jackson décisif

Le Lou n’a surtout pas lâché lors de deux temps faibles bien distincts, qui auraient pu le faire couler pour de bon, avec une pénalité récupérée en mêlée, avec introduction pour Toulon (27e), au sortir d’un gros temps fort adverse, pour marquer deux minutes plus tard, et bien sûr la sortie de son général, Jean-Marc Doussain, victime d’une grave blessure au genou. Au contraire de Toulon, il a pu compter sur des finisseurs performants, à l’image de Paddy Jackson, à l’aise pour sa première, et décisif sur le deuxième essai de Xavier Mignot. "Paddy fait énormément pour s’intégrer, il fait l’effort de parler français, à un poste stratégique, rappelait Fabien Gengenbacher. Aux entraînements, ou lors de l’opposition en stage, il semblait déjà très à l’aise avec ses coéquipiers dans le système. Il nous a apporté son expérience et sa qualité à la fin. C’est tout bonus. Nous nous appuierons sur la force de tout le groupe cette saison."