Sous une forte chaleur, l’USM a réussi à bonifier son succès contre Valence-Romans. Mais de nombreuses approximations ont empêché un score beaucoup plus large.

Neuf ans. Depuis 2014, année de la remontée de Montauban en Pro D2, l’USM n’avait pas commencé sa saison par un succès bonifié. Une satisfaction pour les joueurs, mais aussi pour les 3 000 spectateurs, récompensés d’avoir bravé les 35 degrés qu’indiquait le mercure dans la cuvette de Sapiac. À l’issue de la rencontre, Pierre-Philippe Lafond avait hâte d’aller "prendre une douche froide". Il avait chaud, mais il avait le sourire : "On connaît la complexité d’un premier match, sous une chaleur non pas estivale mais caniculaire. Le scénario a fait que l’on a réussi à prendre le bonus. Premier match, cinq points, nous sommes très contents sur le fond. Mais sur la forme…"

Une dizaine de ballons tombés

Si Montauban a bonifié sa première sortie, le score aurait pu être plus large selon Fabien Fortassin. L’entraîneur du VRDR, tee-shirt en hommage à son ancien coéquipier à Sapiac Ibrahim Diarra, a estimé qu’avec "une si grosse domination de l’adversaire, en ayant pris autant de pénalités, en ayant perdu autant de ballons en touche (NDLR, neuf perdus sur dix-sept lancés), et en ayant un jeu au pied aussi catastrophique, Montauban aurait dû en marquer soixante". À la mi-temps, si l’USM avait passé 95 % du temps dans le camp adverse, le score n’était que de 5-0. Si les Sapiacains ont pris plusieurs fois la pénaltouche, ils n’ont jamais réussi à marquer une seconde fois.

En deuxième mi-temps, le VRDR a réussi à tenir le ballon sur quelques séquences mais le scénario a longtemps été le même. Montauban n’a réussi à scorer que deux fois, la faute à quelques bons grattages des Drômois, certes. Surtout à une dizaine de ballons tombés sur l’ensemble de la rencontre, ainsi qu’à une dizaine de pénalités concédées. "C’est dommage, on n’a pas pu concrétiser avec cette maladresse et quelques libérations un peu moyennes. On faisait cinq, six temps puis après soit on faisait un en-avant au contact, soit on ne libérait pas bien le ballon et ils avaient le temps de se replacer. Il faudra que l’on soit plus précis dans les rucks", regrettait la recrue Yoan Cottin.

Il a évoqué la transpiration, rendant les ballons glissants, comme une des raisons de ces approximations, qui étaient "le point noir de la soirée", pour Pierre-Philippe Lafond. L’entraîneur n’a pas caché que dans les vestiaires, personne n’était pleinement satisfait de ce succès. "S’il y a 17-0 à la mi-temps, la rencontre n’est plus la même. Sur certains matchs, cela se retournera contre nous", a conclu Yoan Cottin. À Nevers vendredi, il fera sans doute aussi chaud. Mais les erreurs se paieront plus cher…