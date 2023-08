Agen Passé en mode "reconquête d’Armandie" depuis deux mois, le SUA n’a pas flanché face à Brive. Et ce, malgré un déficit de onze points au tableau d’affichage.

C’est un véritable "ouf" de soulagement que l’ensemble du public d’Armandie a poussé vendredi soir. Lors de la dernière action, les Agenais sont passés tout près de la correctionnelle. D’ailleurs, il s’agit sans doute d’une rencontre qu’ils auraient perdu quelques mois auparavant. "Oui, ce genre de match, l’an dernier, on aurait pu le perdre. On en a tellement perdu des matchs comme celui-ci, où l’on sort en se mordant les doigts et en se disant que l’on pouvait gagner… Malgré tout, on voit encore que l’on doit aller chercher la victoire dans le money-time. C’est bien car on le gagne. Mais on doit tuer le match bien avant", estime le demi de mêlée Dorian Bellot. Dans un contexte de "reconquête d’Armandie", le SUA engrange cependant un succès globalement mérité.

"Il faut donner du crédit à cette équipe. Je trouve qu’Agen a joué avec abnégation. Ils ont eu le mental pour revenir après vingt premières minutes compliquées pour eux. Il ne faut pas enlever le mérite à cette équipe. Je n’ai rien à redire sur la victoire d’Agen", reconnaissait d’ailleurs Patrice Collazo après la partie. Fair-play.

Dans ce match, les pensionnaires d’Amandie ont en tout cas prouvé qu’ils avaient basculé dans le jeu qu’ils voulaient proposer. C’est-à-dire moins restrictif que l’an passé. "C’est notre objectif. Jouer les bons coups. On l’a vu notamment lorsque nous sommes allés chercher la touche en début de match", se réjouit Bellot. Lequel poursuit : "Il a quand même fallu être pragmatique parfois donc on a su prendre les points quand il le fallait. Mais à la maison, notre leitmotiv restera d’envoyer du jeu. Il y a du mieux."

Une touche à revoir

Dans son plan de jeu, le Sporting a montré de belles choses à l’image de ce contre conclu par Garrigues en début de seconde mi-temps. Ou encore l’essai en bout de ligne de Rokoduru, bien amené par les trois-quarts.

Cependant, il ne s’agit que d’un match d’ouverture. Les automatismes doivent être retrouvés, à l’image de cette touche plutôt en difficulté. Par deux fois, en première mi-temps, les hommes de Bernard Goutta sont venus mourir à cinq mètres de la ligne adverse, la faute à une conquête défaillante. Un aspect à rapidement modifier selon Adel Fellah : "C’était un premier match de championnat, à la maison. Dorénavant, à cinq mètres de la ligne, il va falloir faire preuve de maîtrise dans ce secteur, si près de la ligne. On va encore mieux analyser nos prochains adversaires, modifier nos structures… On va bosser là-dessus, c’est certain."

Toujours est-il que le nouvel entraîneur de la touche et de la défense a sans doute apprécié l’état d’esprit conquérant de ses joueurs. Il faudra au moins garder le même pour aller défier Aix-en-Provence dans une semaine sur ses terres. Pour l’heure, la mission reconquête d’Armandie est accomplie.