Longtemps contrariés par des Charentais remplis de bonnes intentions, les Héraultais ne doivent leur salut qu’à une solidarité sans faille jusqu’à la dernière minute.

L’image est teintée de symboles. Julien Rasamoelina, habituel pensionnaire du centre de formation de l’ASBH, entrait dans l’arène pour les derniers instants. Le pilier droit s’en tirait remarquablement bien, en tenant son rôle à la virgule près, aidé par tous ses coéquipiers, les Biterrois héritant de deux pénalités dans ce secteur de jeu alors qu’ils furent malmenés régulièrement dans la confrontation sur ce domaine. Dans ce money-time où les Rouge et Bleu avaient laissé un nombre hallucinant de points l’année dernière, cette fois-ci l’issue fut positive.

Karne Kaufana, l’entraîneur des lignes arrière soulignait cette résilience : "Nous avions une sacrée opposition en face de nous. Bien en place sur plusieurs registres. Mais même en étant menés de treize points, les garçons n’ont pas lâché l’affaire. On aurait pu craquer sur la fin, mais l’état d’esprit était au rendez-vous." Surtout que l’adversité fut oppressante à plus d’un titre, outre le score étriqué. De quoi permettre à ce groupe de grandir, il précise : "Il faut comprendre que nous sommes capables de gagner sans être géniaux. Plusieurs joueurs et notamment les jeunes ont montré la voie. Le scénario pouvait nous échapper, mais collectivement, j’ai observé une réponse à la hauteur. On va s’en servir pour la suite."

La frustration charentaise

Si les Biterrois ont finalement remporté la victoire, ne négligeons pas la prestation encourageante à bien des égards d’une équipe du SAXV, passée tout près d’une performance remarquable pour cette entrée en lice. Gautier Gibouin, le troisième ligne exprime néanmoins des regrets légitimes : "J’ai aimé la stratégie que l’on a mise en place et qui fut payante parfois. Mais dès que nous sortions du cadre, on se fait punir aussi. C’est une bonne base de travail, car tous les week-ends, nous devrons mener ce genre de combat."

Alors que les lancements s’annonçaient prometteurs, validés par un début d’une rencontre à la précision redoutable, le SAXV a perdu quelques munitions en route et n’a pu contenir le retour continu des locaux. Alexandre Ruiz, l’entraîneur principal des Violets, n’a pas été insensible aux comportements de ses protégés : "J’ai aimé plein de choses, on se crée pas mal d’opportunités. On domine et il y a une transition qu’on ne gère pas très bien, qu’on aurait dû mieux trier. La marge de progression est certaine et nous allons tout mettre en œuvre pour avancer ensemble et s’éviter ce genre de défaite frustrante." Las, les Charentais n’ont pu réussir dans leur entreprise, des leçons à retenir tout comme pour les Biterrois auprès des futures échéances à venir.