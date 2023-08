Le BO, qui a vécu un été agité et qui n’a repris l’entraînement que le 3 juillet, a réalisé d’entrée, une solide performance face à un candidat au top 6, qu’il a battu 35-18.

On ne vous refera pas la liste de tous les événements qui ont alimenté l’actualité du Biarritz olympique ces derniers mois. Ces quelques lignes ne suffiraient pas. En revanche, il est important de rappeler que suite à l’épisode de non-vente du club, cet été, le Biarritz olympique n’a démarré l’entraînement que le 3 juillet dernier et après seulement six semaines de travail, un staff remodelé et une quinzaine de nouveaux joueurs, une question était sur toutes les lèvres, jeudi, avant 21 heures. Ce BO, séduisant sur le papier, qui a perdu face à Montauban et a battu Brive en amical, sera-t-il prêt à temps pour affronter une équipe rodée comme Colomiers ? La réponse est donc oui, puisque pour lancer ce championnat, Biarritz n’a pas tout bien fait, mais s’est imposé assez largement contre un prétendant au top six.

Agen frappe fort d'entrée, Provence premier leader à l'issue de la première journée, Vannes et Grenoble marquent les esprits face à des concurrents directs... Les enseignements de la première journée de Pro D2 !https://t.co/5zU8Q8yrKR — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 18, 2023

"Je trouve qu’on s’en sort bien en première période, où on a fait le dos rond, analysait Ilian Perraux au coup de sifflet final. Nous avons réussi à accélérer ensuite et c’est positif. Le bonus n’aurait pas été mérité. Il reste beaucoup de choses à travailler, nous n’avons pas réussi à bien mettre notre jeu en place, nous n’avons pas réussi à bien défendre. Ils nous ont mis à mal. On savait que c’était une équipe qui ne lâchait rien. Nous avons repris en retard, mais il ne faut pas se trouver d’excuse. Il faut qu’on soit vite au niveau. Le Pro D2 est un championnat où il faut bien démarrer et ce premier résultat nous fait du bien." Aussi, le BO a montré qu’il avait, comme l’an dernier, un certain caractère remarquable, car le club basque a globalement subi en première période contre Colomiers, sans ballon. "Nous avons été mis à mal et nous n’avons pas lâché, appréciait Perraux. Maintenant, c’est à nous, cette année, avec les nombreux changements, de rapidement trouver un état d’esprit pour aller le plus loin possible cette saison."

Les joueurs ont été rassurés par le discours du président

Dans le flou en fin de saison dernière, les joueurs du Biarritz olympique ont été rassurés par les propos du président Aldigé et du propriétaire du club, Louis-Vincent Gave, qui leur ont annoncé, cet été, rester au BO "pour gagner". "Nous sommes plus sereins, avouait Perraux jeudi soir. Nous avons eu des annonces qui nous ont fait du bien, sur le long terme. Le terrain reste le terrain, mais c’est bien d’avoir une atmosphère saine. Je pense que ça va nous permettre de travailler un peu plus tranquillement."

Alors Biarritz se dirige-t-il vers un futur plus calme qu’il ne l’était ces derniers mois ? À ce jour, tout porte à croire que oui et la présence de la maire de Biarritz, Maider Arostéguy, aux côtés du président Aldigé dans les tribunes, puis dans les vestiaires après la victoire du BO, est un signe de plus, qui laisse penser qu’à Biarritz, l’horizon semble (enfin) s’éclaircir…