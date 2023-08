Titularisé à l’ouverture, alors qu’il n’avait pas participé aux matchs amicaux, Ilian Perraux a globalement réalisé un bon match et formé une charnière intéressante avec Rhys Webb.

À 31 ans, Ilian Perraux fait désormais partie des cadres du Biarritz olympique, où il est arrivé en 2018. C’est notamment pour cette raison et en vertu de sa connaissance de l’atmosphère d’Aguilera que le staff rouge et blanc a décidé de le faire attaquer en dix, jeudi soir, en ouverture du championnat, quand bien même le Rennais n’avait pas participé aux deux rencontres amicales, pendant la présaison. "Christopher Hilsenbeck méritait de débuter le match, mais nous avons expliqué, devant tout le groupe, qu’on souhaitait mettre Ilian, car il connaissait le stade et le club, justifiait l’entraîneur de l’attaque du BO, Renaud Dulin, après la partie. Avec tous les changements qu’il y avait, c’était important d’avoir quelqu’un qui maîtrise l’environnement et le contexte."

Titularisé à un poste où il a finalement peu joué ces derniers temps, puisqu’il était plus utilisé au centre, Perraux a livré une prestation globalement intéressante dans le jeu courant et il a terminé avec un sans-faute au pied. "Je me suis senti bien sur le tir au but, avouait le numéro 10 au coup de sifflet final. Dans le jeu, il y a des choses à améliorer sur la première mi-temps, mais j’ai du rythme à reprendre. Ça faisait longtemps que je n’avais pas été titularisé à ce poste. J’espère que je vais progresser petit à petit." Face à Colomiers, sa polyvalence a servi au collectif biarrot, puisqu’en seconde période, l’ancien Montpelliérain a glissé au centre, où il sera aussi amené à évoluer pendant la saison. "Ilian fait partie des trois numéros dix de la saison, avec Christopher Hilsenbeck et Billy Searle (qui arrivera après la Coupe du monde, NDLR) mais tous les joueurs vont développer des polyvalences. C’est mon dada depuis bientôt dix ans, soulignait Dulin dans les couloirs d’Aguilera. Je suis très content de lui, mais de Christopher aussi."

Comment Perraux a travaillé pour éviter les commotions

En 10 ou en 12, jeudi soir, Ilian Perraux s’est aussi appliqué à bien défendre - comme souvent - en dépit des nombreuses commotions qu’il a subies ces derniers mois. "J’ai travaillé là-dessus pour éviter d’en refaire, expliquait Perraux. Je n’ai jamais trop hésité sur les plaquages, mais j’ai fait du renforcement au niveau de mes cervicales pour éviter de me relâcher et de prendre des commotions. J’ai aussi bossé sur le placement pour ne pas mettre la tête du mauvais côté." Un travail qui s’est avéré payant et qui lui a permis de disputer 75 minutes à un bon niveau, pour cette rentrée des classes.