Derrière une conquête dominatrice, le Stade aurillacois a parfaitement débuté sa saison avec une victoire bonifiée face à Rouen.

À voir son visage à la fin de la rencontre, on aurait pu penser qu’Aurillac avait lâché quelque chose face à Rouen. La tête déjà à la semaine prochaine, Roméo Gontineac a beaucoup intériorisé cette victoire, limite en relativisant la performance des siens car nous n’en sommes qu’au début du championnat.

Pour autant, ces cinq points relèvent de l’application d’un groupe qui a bossé "plusieurs scénarios dans la semaine", avouera l’entraîneur cantalien et surtout "guidé par trois mots sur lesquels on devait s’appuyer aujourd’hui : intelligence, solidarité et détermination. Franchement, chapeau bas aux joueurs."

L’intelligence car lorsque Simeli Yabaki voyait rouge à la 24e, le groupe et ses leaders de terrain ont su presque immédiatement s’adapter, notamment pour défendre au large. La solidarité ensuite car les Aurillacois ont bouché des trous durant près d’une heure, s’y filant comme il se doit pour empêcher Rouen d’y croire. Détermination enfin car aller chercher le bonus offensif dans les dernières secondes alors qu’ils jouaient à 13, c’était tout de même gonflé !

"Garder les pieds sur terre"

"Je crois qu’on ne se rend même pas compte qu’on est treize. On ne s’est même pas posé la question, je crois." Auteur d’une grosse performance à la mêlée, Alexandre Plantier a aussi savouré la prestation des siens. "Perso, quand on a pris le rouge, je suis passé direct à autre chose. Cela a été d’ailleurs le discours du capitaine (Didier Tison), de dire : "Les gars on sait faire, on a appris à le faire."" D’autant plus impressionnant que la prestation d’ensemble est remarquable autour d’une conquête exemplaire et d’un collectif défensif très propre.

Sébastien Tillous-Borde, entraîneur du RNR, analysait d’ailleurs froidement cette défaite. "On prend des cartons jaunes, la conquête a été faible. Après le rouge, on perd les pédales et derrière, c’est compliqué", pointant au passage les fautes de mains dans la zone de marque, l’indiscipline ou encore l’incapacité des siens à pouvoir jouer chez l’adversaire. "Ce soir, on n’a pas fait ce qu’il fallait pour se permettre d’exister." Tout l’inverse des Aurillacois.

Des Cantaliens entreprenants, capables de s’adapter rapidement et un zeste d’insouciance qui ont ravi un Jean-Alric plutôt bien garni. Reste maintenant à reproduire ce schéma et il est, là le rôle de Roméo Gontineac. Il sait trop bien que "la saison est très longue" et que "c’est dans le dur" que son groupe se révélera. "Il faut continuer de travailler dur et garder les pieds sur terre". Le voyage à Soyaux pourrait apporter un élément de réponse.