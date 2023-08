En écopant de trois cartons jaunes face à Agen, l’équipe briviste s’est tirée une balle dans le pied à Armandie. Qu’en aurait-il été sans cette indiscipline chronique ?

Agen n’a pas volé sa victoire. Loin de là. Mais Brive peut s’en vouloir. Menant 14 à 3 après vingt premières minutes maîtrisées, les hommes de Patrice Collazo ont perdu le fil. Beaucoup trop pénalisés, les Brivistes ont joué la fin de la première période et le début de la seconde à treize après les cartons reçus par Sacha Gué et Sitaleki Timani. "Avec dix fautes en première mi-temps, nous avons donné de mauvais signaux à l’arbitre", reconnaît Patrice Collazo. Une infériorité numérique lors de laquelle ses joueurs ont encaissé deux essais décisifs du SUA. "Si on avait envie de jouer à quinze, on n’avait qu’à se donner les moyens de jouer à quinze", se lamente le manager du CAB, frustré de ne pas avoir vu son équipe maîtriser un peu mieux son sujet.

Idem, la faute d’Asaeli Tuivuaka, en fin de match, était particulièrement évitable. En décidant d’envoyer volontairement le ballon en touche alors que le SUA était en zone de marque, le Fidjien transfuge du Racing 92 a fragilisé le groupe dans le money-time. Cette indiscipline aura donc coûté la rencontre à des Corréziens qui ont pourtant eu la balle de match. "On a quand même montré du caractère sur ce match. Il ne faut pas tout voir négativement. Il y a un groupe qui a du potentiel. On a eu une bonne conquête. On a répondu dans l’engagement. Finalement, ce match se joue sur des détails", préfère relativiser Julien Blanc.

"Pas de match nul"

Quelques secondes auparavant, Brive obtient la pénalité pour jouer le match nul. Pas franchement dans les habitudes de Patrice Collazo : "Sur le dernier ballon, moi, je ne joue pas pour faire match nul." Voilà qui met en perspective l’envie des Coujoux d’asseoir rapidement leur emprise sur le championnat. À Agen, les partenaires de Ross Moriarty sont passés tout près d’un premier succès retentissant. "Cela se joue lorsque deux de nos joueurs se télescopent et font un "strike". On devra améliorer notre communication", conclut le manager. Désormais, place à la première au Stadium, jeudi soir.