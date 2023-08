Alors que Cyril Baille manquera à l’appel lors du début de la phase de poule, Reda Wardi a marqué des points en rendant une copie solide, en mêlée comme dans le jeu courant.

"Franchement, je n’ai rien à dire là-dessus…" Les suiveurs du Stade rochelais le savent en connaissance de cause : Reda Wardi apprécie très modérément devoir parler de lui. Quand un autre joueur s’invite en plus dans la discussion, le pilier gauche en devient presque muet. Interrogé samedi sur l’impact de l’absence de Cyril Baille sur sa situation personnelle en vue du Mondial, le Montpelliérain d’origine a coupé court au sujet.

Sa réponse, il l’avait de toute manière déjà apportée sur la pelouse en livrant une copie très solide. Deux semaines après avoir été impliqué dans la décevante fin de rencontre à Murrayfield, l’athlétique numéro 1 a offert un aperçu de tout ce qu’il pouvait amener au XV de France. En mêlée, il a été dominateur et très appliqué pour contribuer, sans surprise, à la domination tricolore dans ce secteur en première période : "On a essayé d’être propre pour pouvoir bien jouer derrière", évoquait-il simplement. Sur ses quelques interventions dans le jeu courant, on l’a vu énergique et impliqué : cinq plaquages et deux passes, dont une redoublée, réussis, neuf mètres parcourus en deux charges, zéro pénalité concédée. Ce qui valait pour l’équipe, il se l’est appliqué avec succès : "Avant le match, on s’est dit qu’il fallait être vraiment très sérieux dans ce qu’on allait faire." À cette fin, le pilier gauche et ses partenaires ont pu compter sur de meilleures sensations physiques : "Nous sommes dans un rebond au niveau de la forme. Chacun sent les effets de la préparation, on se sent mieux. Je pense que ça se voit." Samedi, lui et ses partenaires de club ont en plus reçu petit coup de pouce en provenance des tribunes : "À certains moments du match, on entendait des "allez La Rochelle"", souriait-il, en voisin de l’Atlantique.

"Ça pousse à se dépasser"

À "côté" de la maison, dans un climat favorable, Reda Wardi est monté en puissance. Si sa place dans les 33 ne souffrait déjà plus d’aucune contestation, il avait à cœur de se montrer sous son meilleur jour : "On sait que la liste arrive et, individuellement, ça pousse à se dépasser, bien sûr. C’est un rêve de participer à la Coupe du monde, on se donne à fond et on pourra souffler après l’annonce. Mais de toute manière, dès que l’on met ce maillot, on se doit d’être habité." Cyril Baille, l’habituel taulier du poste, étant forfait pour au moins un mois, la question est désormais de savoir quel numéro le champion d’Europe aura dans le dos le 8 septembre prochain : le 1 ou le 17 ?

Sa prestation nantaise a tendance à plaider en sa faveur, d’autant plus que Jean-Baptiste Gros, l’autre prétendant, n’a pas été vu à son avantage en mêlée, avec deux pénalités à son encontre. Trois mois après avoir livré une finale de haut vol face à Toulouse, le Stade de France attend Reda Wardi pour un nouveau "très gros défi". Ses larges épaules semblent taillées pour le relever.