Irae Simone a été nommé capitaine de Clermont pour la saison à venir. L’Australien a maintenant la charge de veiller à la cohésion d’un groupe en reconstruction.

Une surprise qui n’en est pas une. Christophe Urios a officiellement nommé Irae Simone en tant que capitaine des Jaunards cette saison. Une forme de logique, puisque l’Australien a déjà guidé ses coéquipiers lors des matchs de préparation, et en même temps un choix original. L’ancien pensionnaire des Brumbies ne parle pas couramment la langue de Molière et n’est Clermontois que depuis un an. Titulaire à vingt reprises la saison dernière, Irae Simone n’a pas été aussi tranchant que lors de son passage à Canberra. Après un an d’adaptation aux volcans auvergnats, le Wallaby (3 sélections) est donc attendu à un tout autre niveau, avec la responsabilité du brassard. À cette interrogation, le manager clermontois a vite dissipé les doutes de certains supporters. "C’est un garçon rayonnant parce qu’il est toujours positif, il parle à tout le monde et il s’entraîne bien. La barrière de la langue n’est pas un problème. Irae est capable d’embarquer dans le groupe, même s’il devra progresser sur son Français pour mieux faire passer des messages Pour sa première de la saison en tant que capitaine, Irae Simone ne sera pas déçu du voyage. L’Australien et ses camarades se déplacent à Oyonnax, dans un stade Charles-Mathon qui s’annonce brûlant pour le grand retour en Top 14 de ses soldats.

Une histoire différente

D’autant que les Auvergnats n’ont pas montré des signes de sérénité lors de leur dernier match de préparation face à ces mêmes "Oyomen". Indiscipline, manque de précision près des lignes et un manque criant de combat ont finalement profité à la clique de Joe El Abd. Mais comme le rappelle Irae Simone, l’histoire devrait être radicalement différente ce samedi. "Christophe nous a parlé de l’ambiance qui nous attend à Oyonnax. On a analysé leur style de jeu et notre stratégie sur un terrain synthétique. C’est un gros défi pour nous et je suis très excité à l’idée d’aller là-bas. Le groupe a bien réagi à notre défaite en amical, on a travaillé dur à l’entraînement et on doit absolument rectifier ce qui n’a pas marché à Issoire."