L’effervescence se manifeste à Jean-Dauger dès le début du championnat. Le visiteur Toulousain aiguise la méfiance des bayonnais qui pensent à nouveau à un parcours digne de celui de la saison passée.

Comme si l’ivresse de la dernière saison se prolongeait ! Bayonne, invaincu à Jean-Dauger, démarre en fanfare en recevant le champion de France. Cette affiche de gala participe à une excitation jamais retombée. "On s’attend à une atmosphère terrible, annonce Grégory Patat. Mais on veut que ça s’embrase par notre contenu, par notre rugby. Ça va être top. Je me rappelle le mois d’octobre dernier, ça avait été un grand moment de notre saison. C’est une première, il y a gros focus de Canal +. Tout le monde va se faire beau, va aller chez le coiffeur. Ça va être facile à préparer."

Pour autant, l’euphorie ne gagne pas le groupe. Grégory Patat veut garder la tête froide. Même sacrément amputé, le Stade toulousain est, pour lui, habité par une culture qui pèse à chaque match. "On reçoit le grand Stade toulousain, pas une équipe diminuée, martèle-t-il. L’erreur serait de dire qu’il manque tel ou tel. Ils ont un savoir-faire en la matière quand on ne les attend pas. Les jeunes connaissent le projet de jeu à la perfection. Les rotations ne leur font pas peur. Le défi va être tout trouvé de leur part. Dauger a été imprenable, ils vont vouloir être les premiers à nous faire tomber. C’est la règle. Mais il y aura une motivation supplémentaire chez chacun de mes joueurs. On reçoit le champion de France…"

Bien finir la rencontre

Les Basques se méfient à juste titre. La saison passée, ils avaient reçu Toulouse également dans un contexte de doublon. Les jeunes haut-garonnais avaient été déstabilisés par cette ambiance électrique en début de match avant de revenir en deuxième période. Les protégés d’Ugo Mola auront certainement retenu la leçon. Tout comme les Bayonnais ont particulièrement peaufiné leur début de championnat. Pour engranger des points précieux, à tous les égards, avant la coupure de la Coupe du monde. "On a choisi de reprendre tôt pour avoir un rugby prêt pour ce début de saison, explique le manager. D’autres ont repris il y a trois semaines en ne faisant que du rugby comme La Rochelle. Il y a différentes stratégies. Nous, nous avons fait du physique parce qu’on estime que les matchs de ces trois premières journées vont se jouer sur la durée. Qui dit match de début de saison dit approximations et moindre rythme. Les équipes qui gagneront seront celles qui finiront le mieux les matchs."

Si les points à engranger sont dans le viseur, d’autres paramètres serviront de guide pour la saison. Après Toulouse, Bayonne se déplacera à Toulon et à Castres. S’il ne fait pas de projection, le patron du rugby bayonnais a posé quelques priorités. "Je veux du contenu. Je veux voir comment on s’étalonne par rapport aux autres formations. Après Toulouse, nos deux déplacements seront difficiles, chez deux équipes qui perdent très peu à domicile. Il ne faut surtout pas tirer de bilan sur ces trois premiers matchs. Ce serait une erreur. Certes, on veut prendre un petit avantage par rapport aux autres mais il n’y a aucune visibilité sur les prochains blocs. Il y a vingt-et-un matchs jusqu’à fin mars. Ce sont les équipes qui géreront le mieux leurs effectifs qui se démarqueront des autres."

Pour l’heure, l’Aviron voudra encore prolonger son invincibilité à Jean-Dauger. "Par expérience, ce n’est pas la réalité du Top 14, tempère Grégory Patat. Certes, ce serait un objectif très fort. On s’éclate ici. Mais peut-être que l’histoire s’écrira différemment. Peut-être perdra-t-on à Jean-Dauger et écrira-t-on une autre histoire à l’extérieur ?" Les premiers éléments de réponse seront sûrement à trouver face à Toulouse.