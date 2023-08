Cinq ans après l’avoir quittée, l’US Dax va retrouver la seconde division, et face à Provence Rugby, les Landais devraient évoluer devant un public bouillant.

Tout juste terminées, les fêtes de Dax vont avoir droit à un "remake", puisque trois jours après la clôture de la feria, c’est un joli soir de partage et de rugby, comme le peuple landais aime en vivre, qui va avoir lieu, vendredi (19 heures) au stade Maurice-Boyau de Dax. Pour cause, cinq ans après l’avoir quittée, les Landais vont retrouver la deuxième division. "Les Dacquois attendent ce retour en Pro D2 depuis longtemps, pose le capitaine rouge et blanc, Arnaud Aletti. J’espère que ce sera une belle fête et sur le terrain, je m’attends à ce que ça cogne, que ce soit dur. Ça va monter d’un cran par rapport à la Nationale. Déjà, face à Mont-de-Marsan, en amical, ça piquait. Ce sera à peu près pareil, sur tout un match. En tout cas, on a envie de rentrer dans ce championnat et de bien faire."

Face à Provence Rugby, qui fait partie des prétendants logiques à la phase finale, les vingt-trois Dacquois ne seront, pour autant, pas seuls, puisque l’affluence des grands soirs est attendue à Boyau. Près de 6 000 personnes devraient rallier le stade, en fin d’après-midi et une opération "tous en rouge et blanc", comme pour la feria, a été lancée par la direction du club. "Ça permettra aux supporters de rester habillés après les fêtes, ils n’auront pas à chercher dans leur garde-robe, sourit Benjamin Gufflet, le nouveau président du directoire de l’USD. Nous aurons un stade coloré, comme ça avait été le cas face à Blagnac (pour la demi-finale de Nationale, N.D.L.R.). Le public est venu en nombre lors du match amical contre le Stade montois, c’est de bon augure. On aura besoin de lui, car il va nous permettre de glaner des points hyper importants. Il compte sur nous et nous comptons sur lui." Dans les Landes, ce retour en deuxième division va être vécu comme une consécration pour les plus anciens, ceux qui ont raccroché les crampons, mais qui ont connu les belles années du club, lorsqu’il jouait les premiers rôles en D2.

Aletti : "Qu’on se libère"

Les joueurs ? Certains retrouveront un niveau qu’ils connaissent bien, d’autres découvriront une nouvelle division, et tout ce qui va avec "Ce week-end, reprend Aletti, je m’attends à un match rugueux, physique. L’équipe de Provence est réputée pour avoir des gros gabarits. Après, j’attends aussi qu’on se libère et qu’on mette, sur le terrain, tout ce qu’on a travaillé depuis cinq semaines. Ça va être un match excitant avec de l’enjeu. Ce n’est que du bon."

Ce sera, aussi, la première étape d’un long marathon et, comme souvent, il vaut mieux réussir sa rentrée pour se mettre dans les meilleures conditions possibles. D’ailleurs, le promu aimerait bien surfer sur la vague de la montée, après avoir vécu une année formidable en Nationale. "L’accession a fait bouger pas mal de choses au club, note le flanker. Il y a eu du recrutement dans tous les compartiments, il y a de nouveaux commerciaux dans les bureaux, le staff s’est étoffé avec de nouveaux préparateurs physiques, un nouveau coach, de nouveaux joueurs. Il y a une dynamique positive. Tout le club est hyper motivé et, forcément, c’est plus simple." Maintenant ? Les Landais ont 80 minutes, devant eux, pour transformer ce soir de fête en franche réussite…