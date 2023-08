Mauricio Reggiardo, manager de Provence rugby, s'attend à une rencontre difficile chez le promu Dax pour cette première journée de Pro D2. Mais il vise la victoire pour, contrairement aux deux dernières années, prendre le bon wagon dès le début de la saison.

Comment s’est déroulée la préparation d’avant-saison ?

Très bien. On a vraiment eu le temps de bien nous préparer car nous avons été une des premières équipes à reprendre l’entraînement. C’était le 11 juin dernier. Nous avons eu une préparation à la fois solide sur le plan physique et au niveau du rugby également, des schémas de jeu que l’on veut mettre en place. On a eu des entraînements légers, puis dirigés, des matchs de préparation pour monter en puissance. Je dirais que nous avons eu la préparation que l’on voulait.

Comment appréhendez-vous ce premier match de la saison à Dax ?

Avec beaucoup d’humilité ! Un premier match d’une saison nouvelle reste particulier. De plus, on va rencontrer une équipe chez elle, qui retrouve le championnat de Pro D2 et qui va bien entendu avoir envie de réussir un gros match devant son public. Donc, restons humbles car n’oublions pas que ces deux dernières années, on n’a pas gagné chez les nouveaux promus. Donc, retenons les leçons du passé et essayons d’être efficace en mettant en place notre jeu.

Justement, quelles vont être les clés pour aller chercher une victoire dans les Landes ?

Je dirais en mettant de l’intensité et du combat, avoir beaucoup de maîtrise également. Être efficace dans nos temps forts et ne pas s’affoler lors de nos temps faibles. Bien gérer les différents temps de jeu. Il faudra aussi bien sûr avoir une bonne conquête pour se mettre en place, être bon sur le plan défensif car à l’extérieur, c’est une forte priorité et ne pas donner trop de ballons faciles à l’adversaire. L’équipe devra être attentive et focus sur son jeu et donc très concentrée.

Selon vous, est-ce capital de prendre un bon départ dans ce Pro D2 ?

Les deux dernières saisons, on a manqué nos entames et on a traîné cette situation comme un boulet tout au long de l’année, surtout lors du précédent exercice. C’était lié à ces mauvais départs. Ce championnat de Pro D2 devient de plus en plus dur, très difficile. Chaque match est un véritable combat. Alors oui, prendre un bon départ est très important mais je rajouterais que ce n’est pas non plus déterminant. Regardez Vannes l’an passé. Après un départ plus que poussif, le club a fini en trombe et a participé aux phases finales !

Pour terminer, êtes-vous prêts physiquement pour ce premier bloc où vous allez enchaîner cinq matchs en moins d’un mois (18 août-13 septembre) ?

Oui, je le pense car nous avons la chance d’avoir un effectif large composé de joueurs de qualité à tous les postes et cela permet une gestion d’équipe peut-être un peu plus facile. On a travaillé fort aussi bien physiquement qu’au niveau de notre jeu et des automatismes à trouver. On est prêts et les joueurs ont vraiment envie maintenant d’en découdre après neuf semaines de préparation. Ils ont des fourmis dans les jambes et il va falloir répondre présent dès ce premier match à Dax !